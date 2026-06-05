Sánchez y Fujimori en empate técnico a días del balotaje presidencial de Perú

El izquierdista Roberto Sánchez recuperó terreno frente a la derechista Keiko Fujimori para el balotaje presidencial de Perú el domingo, aunque ambos aún muestran un empate técnico, mostró el jueves un simulacro de votación de la firma Ipsos.
Sánchez, que en los últimos días ha moderado su discurso de izquierda, obtuvo un 43,8% frente a la hija del expresidente Alberto Fujimori que tiene un 43,2%, dijo el simulacro que tiene una margen de error de +/-2,1% según fuentes cercanas a Ipsos.
La investigación, que se realizó el 3 de junio, mostró que un 13,0% votó en blanco o anuló la papeleta de votación, indicó.
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En una encuesta anterior de intención de votos, difundida por Ipsos el 31 de mayo, dijo que Fujimori, que postula por cuarta vez y considerada como pro-mercado, tenía un 38% y Sánchez un 35%, mientras que un 27% estaba aún indeciso.
Keiko Fujimori ganó la primera ronda electoral del 12 de abril con un 17,18% de votos, mientras que Sánchez, aliado del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo, logró el segundo lugar al obtener un 12,03%.
Con información de Reuters