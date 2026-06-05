Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista de Perú, Roberto Sánchez, y a la candidata presidencial de derecha, Keiko Fujimori, antes de la segunda vuelta.

​El izquierdista Roberto Sánchez recuperó terreno frente a ‌la derechista Keiko ‌Fujimori para el balotaje presidencial de Perú el domingo, aunque ambos aún muestran un empate técnico, mostró el jueves un simulacro de ​votación de ⁠la firma Ipsos.

Sánchez, que ‌en los últimos días ⁠ha moderado ⁠su discurso de izquierda, obtuvo un 43,8% frente a la hija ⁠del expresidente Alberto Fujimori ​que tiene un ‌43,2%, dijo el ‌simulacro que tiene una margen ⁠de error de +/-2,1% según fuentes cercanas a Ipsos.

La investigación, que se realizó ​el ‌3 de junio, mostró que un 13,0% votó en blanco o anuló la papeleta de votación, ⁠indicó.

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En una encuesta anterior de intención de votos, difundida por Ipsos el 31 de mayo, dijo que Fujimori, que postula por cuarta vez y ‌considerada como pro-mercado, tenía un 38% y Sánchez un 35%, mientras que un 27% estaba aún indeciso.

Keiko Fujimori ganó la ‌primera ronda electoral del 12 de abril con un 17,18% ‌de ⁠votos, mientras que Sánchez, aliado del encarcelado expresidente ​izquierdista Pedro Castillo, logró el segundo lugar al obtener un 12,03%.

Con información de Reuters