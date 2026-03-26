Kast reprimió las masivas protestas en Chile y prohibió manifestarse en el subte

El gobierno de José Antonio Kast mandó a dispersar con un camión hidrante la protesta de estudiantes frente al Palacio de la Moneda, el mismo día en que se hizo efectivo el aumento del 30% de la nafta. En paralelo, el Presidente pidió que no haya manifestaciones en el subte.

"A todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, no afectemos más a la Patria de lo que ya está afectada", dijo Kast en una conferencia de prensa. "Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse", continuó.

Luego, el flamante jefe de Estado les dijo a los estudiantes que pueden protestar en "cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy en día más que nunca", en el marco del aumento del combustible que encarecerá todos los bienes y servicios.

Kast explicó que "lo único" que hace el transporte público es "facilitar la vida a aquellas personas que hoy día van a tener un alza en el costo de la vida producto del aumento del costo de combustible". "No podemos ocultar la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo", añadió.

La defensa del aumento de combustible

Además, el Presidente defendió el aumento del combustible, que provocó una brutal baja en su imagen a dos semanas de la asunción. Hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro", expresó.

La suba representa el mayor incremento en más de 40 años. La nafta subió cerca de un 32%, pasando de unos 1,3 dólares por litro a aproximadamente 1,7, mientras que el diésel aumentó alrededor de un 62% y alcanzó el mismo valor.