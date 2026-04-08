El primer ministro británico viaja al golfo Pérsico para debatir la reapertura del estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro británico Keir Starmer da una actualización sobre la situación en Oriente Medio en la sala de reuniones de Downing Street, en Londres, Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, viajará el miércoles al ‌golfo Pérsico ‌para mantener conversaciones con sus socios con el fin de garantizar que el estrecho de Ormuz permanezca abierto de forma permanente tras el alto el fuego entre Estados ​Unidos e Irán, ⁠según ha informado su oficina.

"Acojo ‌con satisfacción el acuerdo ⁠de alto el fuego ⁠alcanzado el día anterior, que supondrá un respiro para la región y el ⁠mundo", dijo Starmer en ​un comunicado.

"Junto con nuestros socios, ‌debemos hacer todo ‌lo posible para apoyar y mantener ⁠este alto el fuego, convertirlo en un acuerdo duradero y reabrir el estrecho de Ormuz".

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Starmer, que ​ha ‌sido duramente criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no apoyar los ataques de estadounidenses e israelíes contra ⁠Irán, ya ha organizado anteriormente reuniones multinacionales sobre cómo los aliados podrían apoyar la reapertura de este estrecho clave, fundamental para el comercio de petróleo y gas.

El comunicado británico indicaba ‌que Starmer debatiría los esfuerzos diplomáticos para "apoyar y mantener el alto el fuego con el fin de lograr una resolución duradera del conflicto y ‌proteger a Reino Unido y a la economía mundial de nuevas amenazas".

La visita ‌a la ⁠región se había planeado antes de que se anunciara ​el alto el fuego.

Con información de Reuters