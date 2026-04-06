Un alto comandante ruso murió en un accidente aéreo en marzo, según un responsable

FOTO DE ARCHIVO. El teniente general Alexander Otroshchenko, comandante del 45º Ejército de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea de la Flota del Norte rusa, pronuncia un discurso en el óblast de Múrmansk, Rusia

​Un alto comandante de la Fuerza Aérea rusa falleció la semana pasada ‌al estrellarse un avión ‌de transporte militar en Crimea, territorio controlado por Rusia, en un accidente en el que murieron 30 personas, dijo el lunes un alto responsable citado por medios de comunicación rusos.

Alexander Otroshchenko, comandante del 45º ​Ejército de ⁠la Fuerza Aérea y Defensa Aérea de ‌la Flota del Norte, falleció ⁠en el accidente, según declaraciones ⁠atribuidas a Andréi Chibis, gobernador de la región septentrional de Múrmansk, donde tiene su base ⁠la flota.

El avión de transporte militar ​An-26 se estrelló contra un ‌acantilado en Crimea el ‌31 de marzo. El Ministerio de ⁠Defensa ruso dijo poco después que la causa preliminar era un fallo técnico.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El An-26 lleva en servicio desde finales de ​la década ‌de 1960 y también ha sido utilizado por aerolíneas para transportar carga, pero este modelo se ha visto involucrado en varios accidentes mortales durante ⁠la última década.

Un An-26 ucraniano se estrelló durante un vuelo en la región de Zaporiyia, al sureste de Ucrania, en 2022, causando la muerte de una persona. Otro avión se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en ‌el noreste de Ucrania en 2020, causando la muerte de todas las personas a bordo, excepto una, de un total de 27.

Ocho personas, entre ellas cinco rusas, fallecieron cuando ‌un An-26 se estrelló en Sudán del Sur en 2020. Cuatro de las diez personas a ‌bordo fallecieron ⁠cuando un An-26 se estrelló al aterrizar en Costa de Marfil, ​en África Occidental, en 2017.

Con información de Reuters