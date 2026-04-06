Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Córdoba hoy lunes 6 de abril

El lunes se presenta con una alta probabilidad de lluvias, que podrían registrarse desde la mañana y extenderse durante la tarde y la noche

El clima en Córdoba continúa marcado por la inestabilidad en este lunes 6 de abril, con lluvias persistentes y temperaturas moderadas. Según el pronóstico del tiempo, la jornada estará atravesada por nubosidad, humedad elevada y precipitaciones frecuentes, consolidando un escenario típico del otoño en la región.

Pronóstico del tiempo en Córdoba hoy: lluvias durante toda la jornada

El pronóstico del tiempo anticipa un lunes con alta probabilidad de precipitaciones, que alcanza el 90%. Las lluvias estarán presentes desde las primeras horas del día y podrían mantenerse de forma intermitente durante la tarde y la noche.

Este comportamiento responde a un sistema de inestabilidad que se mantiene activo sobre la provincia, generando condiciones de cielo cubierto y escasa presencia de mejoras. El clima se presenta así con características homogéneas a lo largo del día, sin cambios bruscos.

Cómo estará el clima en Córdoba este lunes

En cuanto a las temperaturas, el clima en Córdoba se ubica en un rango templado a fresco. La mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados, lo que refleja una leve suba respecto a jornadas anteriores, aunque sin abandonar el ambiente otoñal.

El viento sopla desde el sector sur a una velocidad de 4 km/h, lo que contribuye a sostener la sensación térmica fresca. La combinación de humedad, nubosidad y viento leve configura un día con condiciones estables dentro de un contexto inestable, sin grandes variaciones térmicas.

Hasta cuándo llueve en Córdoba hoy

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados, mostrando un leve ascenso respecto a días anteriores

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las lluvias no se limitarán a un momento puntual. Se esperan precipitaciones tanto en horas de la mañana como durante la tarde y la noche, con posibles pausas breves entre eventos.

La persistencia de la nubosidad y la alta probabilidad de lluvias indican que el clima no presentará mejoras significativas en el corto plazo. Este escenario prolonga la seguidilla de días inestables en la provincia, con continuidad de las condiciones húmedas.

Recomendaciones ante el clima inestable en Córdoba

El clima en Córdoba durante este lunes requiere atención en la planificación de actividades diarias. Las lluvias constantes pueden generar complicaciones en la circulación vehicular y peatonal, además de posibles anegamientos en zonas urbanas.

Las temperaturas moderadas, combinadas con la humedad, también refuerzan la necesidad de abrigo liviano para evitar el impacto del ambiente fresco. Asimismo, las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad en rutas y calles, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En síntesis, el pronóstico del tiempo para este lunes 6 de abril confirma una jornada dominada por lluvias, cielo cubierto y temperaturas templadas a frescas. El clima se mantendrá sin cambios relevantes a lo largo del día, consolidando un inicio de semana con características inestables en Córdoba.