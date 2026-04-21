Formosa apuesta al desarrollo: desde la provincia firmaron un convenio para fortalecer el entramado productivo

La Agencia de Desarrollo Empresarial y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa firmaron un convenio marco de cooperación con el objetivo de consolidar el vínculo institucional y avanzar en acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del sector productivo local.

El acuerdo fue suscripto por los presidentes de ambas entidades, Jorge Antueno y Leandro Greco, y establece una agenda de trabajo común destinada a potenciar el crecimiento de emprendedores, PyMEs y empresas en general, en un contexto económico desafiante.

La iniciativa busca generar sinergias entre ambas instituciones, además de promover o herramientas y espacios que permitan fortalecer capacidades técnicas, mejorar la gestión empresarial y acompañar el desarrollo sostenido del sector privado. En ese marco, Antueno destacó que "este acuerdo representa un paso importante para seguir fortaleciendo al sector productivo de la provincia, generando más oportunidades para emprendedores y PyMEs a través del trabajo articulado entre instituciones".

Herramientas y profesionalización

Por su parte, Greco remarcó el valor estratégico del convenio al señalar que “la firma de este convenio nos permite potenciar capacidades y poner a disposición del sector empresarial herramientas concretas que contribuyan a su desarrollo, profesionalización y crecimiento sostenido”.

Este acuerdo establece un marco de colaboración destinado al intercambio de experiencias y al abordaje estratégico de los desafíos económicos actuales. A través de una agenda coordinada, ambas instituciones buscarán fortalecer el entramado productivo de la provincia, priorizando iniciativas que impulsen la innovación tecnológica, la capacitación profesional y modelos de desarrollo sostenible.

La articulación entre estas entidades se consolida como una herramienta fundamental para brindar apoyo a los sectores productivos en un contexto de incertidumbre. El objetivo central es robustecer la economía regional en la que se generó condiciones que amplíen las oportunidades de crecimiento tanto para emprendedores como para las empresas formoseñas.

Durante la firma también participaron autoridades de ambas entidades, entre ellos el gerente de la ADE, Guillermo Arévalo; la vicepresidenta Yanina Estigarribia; la secretaria del Consejo, Cora Corti; el tesorero Sebastián Lemos; la vocal Bárbara Salina; y el primer vocal Javier Capra.

Más educación en la provincia

El Gobierno de Formosa puso en marcha el programa de formación docente sobre educación financiera y prevención de riesgos digitales, una iniciativa conjunta con la Fundación Banco Formosa bajo la modalidad de formación de formadores. El proyecto, encabezado por el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, busca actualizar las competencias de los educadores ante la transición hacia una economía mayoritariamente electrónica y el declive del dinero físico.

Esta capacitación, que pone especial énfasis en áreas como Matemáticas y Economía, pretende que los estudiantes desarrollen un criterio autónomo y responsable en el manejo de herramientas financieras, lo que evita que se conviertan en meros consumidores vulnerables ante los riesgos del entorno digital.