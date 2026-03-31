Formosa activa el operativo de seguridad vial en todo el territorio provincial de cara a Semana Santa

A días del inicio de Semana Santa, el Gobierno de Gildo Insfrán ya implementó un operativo especial a cargo de la Policía de Formosa, coordinado con el Ministerio de Gobierno. Para esta oportunidad fueron afectados más de 200 efectivos para los distintos controles de rutina en rutas provinciales y nacionales, especialmente en los puntos de egreso e ingreso al distrito.

“Esta madrugada se puso en marcha el operativo especial por Semana Santa en toda la provincia, frente a un movimiento vehicular que será mayor a lo normal por las visitas a familiares y salidas hacia Paraguay y otras provincias”, informó a medios locales, el director general de Policía de Seguridad Vial, comisario mayor Rubén Meza.

En el marco del operativo, Meza señaló que habrá controles exhaustivos ubicados en Mansilla, Libertad, Lavalle y Línea Barilari. “Con estos controles, queremos llevar tranquilidad y seguridad a los conductores, apelando también a la responsabilidad de ellos para que salgan con las documentaciones correspondientes, tanto de las personas transportadas como del vehículo”, indicó la autoridad policial.

Controles y medidas

Además, se intensifican los controles vehiculares y la verificación de la documentación obligatoria, como licencia de conducir, seguro, cédula y RTO. Asimismo, se llevan a cabo controles específicos de alcoholemia, así como del uso del casco y del cinturón de seguridad, el cumplimiento de los límites de velocidad y las condiciones generales de los vehículos. También se realizan inspecciones tanto a motocicletas como a automóviles, con retenciones en caso de detectarse infracciones.

Las autoridades informaron que se trata de un operativo preventivo y de concientización, no solo sancionatorio. Además de buscar el orden en el tránsito, reducir riesgos y garantizar la seguridad de quienes viajan durante el fin de semana largo de Pascuas.

Impulso para Semana Santa: la provincia y el Banco de Formosa presentan un programa clave

En el contexto de una crisis económica que atraviesa todo el país, el Gobierno de Gildo Insfrán, en conjunto con el Banco de Formosa, puso en marcha una batería de beneficios destinada a acompañar a las familias formoseñas en la previa de Semana Santa.

Desde comienzos de abril, quienes utilicen tarjetas Chigüé o Visa del Banco de Formosa podrán acceder a promociones en panaderías, supermercados, comercios de productos congelados y locales gastronómicos. En este contexto, ya se registra un aumento en la demanda de productos típicos de la fecha, como pescado, empanadas y tartas de vigilia, así como también roscas de Pascua y huevos de chocolate.

La inflación y la caída del poder adquisitivo convierten a las promociones y facilidades de pago en herramientas fundamentales para las familias. Los beneficios incluyen supermercados, pescaderías, vinotecas, restaurantes y otros comercios gastronómicos adheridos.