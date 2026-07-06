Pogacar gana la tercera etapa del Tour y le arrebata el maillot amarillo a Vingegaard

Tour de Francia

El vigente campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates-XRG, protagonizó el lunes un fructífero ataque final y ganó ‌su primera etapa de la prueba ‌este año, arrebatando de paso el liderato de la general a Jonas Vingegaard, que terminó segundo.

Pogacar y Vingegaard están empatados a ocho horas, 46 minutos y 55 segundos tras la tercera etapa, pero el esloveno —cuatro veces vencedor del Tour— marcha líder gracias a las bonificaciones en la búsqueda de su tercer título consecutivo en la más antigua y prestigiosa de las vueltas ciclistas por etapas.

El mexicano Isaac ​del Toro, ganador de ⁠la segunda etapa y compañero de equipo en el UAE, llevó a Pogacar ‌en el último kilómetro y el esloveno consiguió su victoria ⁠de etapa número 22 en el Tour con ⁠un sprint hacia la línea de meta tras una agotadora etapa montañosa de 195,9 kilómetros.

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"Hoy se lo debo a Isaac, me dio un plus de energía en el ⁠tramo final", afirmó Pogacar, de 27 años. "De hecho, a mitad de ​la etapa decidimos que era posible ir a por la ‌victoria y estoy muy, muy contento de ‌que hayamos empezado el Tour así y de haberlo rematado de forma ⁠increíble hoy".

El ecuatoriano Richard Carapaz quedó tercero, mientras que el debutante francés de 19 años Paul Seixas fue cuarto.

Las autoridades prohibieron el acceso del público a la meta de la etapa de montaña debido a un incendio forestal en la ​región. Un sol ‌abrasador caía sobre los corredores al iniciar la etapa desde Granollers, en España, con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados.

A pesar del calor, los primeros intentos de escapada presionaron al pelotón, y Vingegaard recorrió 43,6 kms en la primera hora.

Bruno Armirail, que llevaba el dorsal ⁠número 13 al revés para alejar la mala suerte, sufrió una caída junto con otros corredores en la parte delantera del pelotón poco después del inicio de la etapa. El francés sufrió lesiones en el brazo y la pierna derechos, pero todos se reincorporaron con rapidez a la carrera.

Su compatriota Alex Baudin (EF Education–EasyPost) lideró un grupo de escapada de seis corredores antes de la subida de 9,3 kms al Col de Toses, y ‌fue el primero en alcanzar la cima.

Al entrar la carrera en Francia, Baudin se mantuvo en cabeza para ser el primero en llegar al Col du Calvaire, asegurándose así el maillot de lunares que hasta entonces ostentaba Alex Molenaar.

El pelotón alcanzó a Baudin en los últimos 12 kms, mientras los corredores del UAE marcaban el ritmo, ‌colocando a tres corredores por delante de Del Toro y Pogacar.

En el último kilómetro, Sepp Kuss y Del Toro lanzaron a sus compañeros Vingegaard y Pogacar. El esloveno se adelantó ‌al danés para ⁠llegar en solitario a la meta, acabando así con la ventaja de la que había disfrutado el bicampeón tras la segunda etapa.

La ​carrera continuará el martes con una etapa de 181,9 kms entre Carcasona y Foix, durante la cual se prevé que las temperaturas alcancen los 41 grados en plena ola de calor.

(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)