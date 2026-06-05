Papa León se reunirá con víctimas abusos del clero católico durante su visita a España: Vaticano

La policía prepara operativos de seguridad ante la próxima visita del Papa León XIII a Madrid.

El papa León se ‌reunirá con ‌supervivientes de abusos sexuales por parte del clero católico durante su visita de una semana a España, informó ​el Vaticano ⁠el viernes.

Según un ‌comunicado, solo se ⁠facilitará más ⁠información tras la reunión, con el fin de proteger ⁠la privacidad de los ​supervivientes.

León, el ‌primer papa estadounidense, ‌partirá el sábado para ⁠visitar España y las Islas Canarias hasta el 12 de ​junio.

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La ‌posibilidad de que el papa se reuniera con los supervivientes de abusos había ⁠sido objeto de cobertura mediática en los últimos días.

Un informe de 2023 del Defensor del Pueblo español estimaba que había ‌cientos de miles de víctimas de abusos por parte del clero a lo largo de décadas, ‌lo que se hace eco de escándalos similares que ‌han ⁠sacudido a la Iglesia en distintos ​lugares del mundo.

Con información de Reuters