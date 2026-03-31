La aprobación de una ley en Israel sobre la pena de muerte para palestinos es "muy preocupante", dice la UE

La decisión de Israel de aprobar una ley que establece la pena de muerte en la horca como sentencia por defecto para los palestinos condenados por tribunales militares por ataques mortales resulta "muy preocupante" para la Unión Europea, declaró el martes un portavoz de la Comisión.
"Se trata de un claro paso atrás", añadió el portavoz en una rueda de prensa. "Instamos a Israel a que respete su anterior postura basada en principios, sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y su compromiso con los principios democráticos", dijo.
Añadió que no tenía nada que especular sobre las medidas que podría adoptar la Comisión Europea ante la decisión de Israel.
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El lunes, el Parlamento israelí estableció la pena de muerte en la horca como pena por defecto para los palestinos condenados en tribunales militares por ataques mortales, cumpliendo así una promesa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a los aliados de extrema derecha.
Con información de Reuters