Trump y Starmer debatieron opciones militares para el estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se dan la mano durante una rueda de prensa en Chequers

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el ‌viernes que en ‌la conversación que mantuvo el día anterior con el presidente estadounidense, Donald Trump, se abordaron las capacidades militares y la logística necesaria para el ​paso de ⁠buques por el estrecho de ‌Ormuz.

"Hemos estado formando una ⁠coalición de países (...) ⁠trabajando en un plan político y diplomático, pero también analizando las ⁠capacidades militares y (...) la ​logística del desplazamiento real ‌de buques a ‌través del estrecho", dijo Starmer ⁠durante su visita al golfo Pérsico.

"Ese fue el tema central de la conversación de ​anoche: ‌una reflexión sobre lo que he estado discutiendo aquí, pero también el enfoque en un plan práctico en ⁠relación con la navegación por el estrecho", añadió.

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No dio más detalles.

Cuando se le preguntó si había planteado a Trump las amenazas de Estados Unidos de retirarse ‌de la OTAN, Starmer no respondió directamente, pero dijo que la alianza redundaba en beneficio tanto de Estados Unidos como de ‌Europa.

"La OTAN es una alianza defensiva que, durante décadas, nos ha mantenido ‌mucho ⁠más seguros de lo que habríamos estado de ​otro modo", añadió.

Con información de Reuters