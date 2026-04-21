Trump dice que no quiere una prórroga de la tregua y EEUU incauta petrolero iraní

Vida cotidiana en Teherán en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump dijo el martes que no deseaba prorrogar el alto el fuego, que expira en breve, en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que el ejército estadounidense estaba "listo para entrar en acción" si las negociaciones ‌no tenían éxito.

Habló poco después de que el ejército estadounidense ‌anunció que había abordado un enorme petrolero iraní en aguas internacionales, la primera medida de este tipo contra las exportaciones de crudo de Irán.

Esto podría dificultar aún más la reanudación de las conversaciones de paz con Irán, que ha declarado que no negociará mientras Washington mantenga el bloqueo de sus puertos.

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Washington ha expresado su confianza en que las conversaciones de última hora con Irán se llevarán a cabo en Pakistán, y un alto funcionario iraní dijo que Teherán estaba considerando participar, pero con las últimas horas de una tregua de dos semanas agotándose, quedaba poco tiempo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de prorrogar la tregua, Trump dijo a la CNBC: "No quiero hacerlo. No nos queda tanto tiempo".

"Espero que se lance un bombardeo porque ​creo que es la mejor actitud con ⁠la que actuar", añadió. "Pero estamos listos para actuar. Quiero decir, el ejército está deseando entrar en acción".

La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, ‌dijo: "No queremos que nos ataquen de nuevo, pero si hay ataques, sin duda responderemos con más firmeza que antes", ⁠según la agencia estatal de noticias IRNA.

EEUU ABORDA UN PETROLERO IRANÍ

El ejército estadounidense dijo que ⁠había abordado el petrolero Tifani, vinculado a Irán, "sin incidentes". Según los datos de seguimiento de MarineTraffic, el buque comunicó por última vez su posición el martes por la mañana cerca de Sri Lanka, en el océano Índico. Iba casi a plena carga con 2 millones de barriles de crudo ⁠y había señalado Singapur como su destino.

"Como hemos dejado claro, continuaremos con los esfuerzos de aplicación de la ley marítima a nivel ​mundial para desarticular las redes ilícitas e interceptar los buques sancionados que prestan apoyo material a Irán, ‌independientemente del lugar en el que operen", dijo el Mando Central ‌de Estados Unidos.

En las redes sociales, Trump publicó que Irán había cometido numerosas violaciones del alto el fuego, sin dar más detalles. ⁠A CNBC le dijo que el bloqueo había sido un éxito y que Estados Unidos se encontraba en una posición sólida para conseguir un "gran acuerdo".

Irán no hizo comentarios inmediatos sobre el abordaje. Fuentes iraníes dijeron a Reuters que Teherán aún no había tomado una decisión definitiva sobre si asistiría a la próxima ronda de conversaciones en Islamabad.

Irán ha bloqueado en gran medida el estrecho de Ormuz, que controla el acceso al golfo Pérsico a todos ​los buques excepto a ‌los suyos. La semana pasada había anunciado que reabriría el estrecho, pero el sábado dio marcha atrás en esa decisión después de que Trump se negó a levantar su bloqueo de los puertos iraníes.

Esto ha dejado el estrecho cerrado y al mundo privado de los 20 millones de barriles de petróleo que normalmente lo atravesaban cada día.

Las autoridades pakistaníes informaron de que las delegaciones no llegarán hasta el miércoles, si es que deciden asistir a las conversaciones.

La primera ronda de negociaciones, celebrada hace diez días, no ⁠dio lugar a ningún acuerdo y Teherán había descartado una segunda ronda después de que Estados Unidos se negó a poner fin a su bloqueo y confiscó un buque de carga iraní. Trump ha amenazado con atacar la infraestructura civil de Irán si no se llega a un acuerdo.

Aun así, una fuente pakistaní involucrada en las conversaciones dijo a Reuters que había un impulso para reanudar las negociaciones y que se esperaba la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Islamabad.

Un funcionario iraní dijo el lunes que Teherán estaba "evaluando positivamente" su participación, pero subrayó que estaba a la espera de ver si se cumplían sus condiciones, incluido el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio.

Los precios del petróleo bajaron unos 0,30 dólares y las acciones repuntaron en Asia ante ‌las expectativas de que se reanudarán las conversaciones de paz, con las acciones europeas también al alza. El petróleo había subido alrededor de un 6% el lunes debido a las dudas sobre las conversaciones.

Trump quiere un acuerdo que evite nuevas subidas del precio del petróleo y sacudidas en los mercados bursátiles, pero ha insistido en que Irán no puede disponer de los medios para desarrollar un arma nuclear. Quiere que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, que, si se enriquece aún más, puede utilizarse para fabricar una ojiva nuclear.

Teherán espera aprovechar su control del estrecho para alcanzar un acuerdo que ‌evite el reinicio de la guerra y levante las sanciones, al tiempo que conserva una mayor parte de su programa nuclear, que, dice, tiene fines pacíficos.

Trump anunció inicialmente que el alto el fuego duraría dos semanas a partir de la tarde del martes 7 de abril en Washington, aunque últimamente ha sugerido que se ‌prolongue hasta la tarde del miércoles ⁠22 de abril, lo que supone, en la práctica, 24 horas más. Una fuente pakistaní involucrada en las conversaciones también afirmó que expiraría a las 8 de la tarde del miércoles, hora del este, del miércoles.

Miles de personas han muerto ​a causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y de una campaña paralela de bombardeos e invasión israelí del Líbano. La guerra ha provocado una perturbación histórica en el suministro energético mundial y se teme que la economía global pueda verse empujada al borde de la recesión.

Con información de Reuters