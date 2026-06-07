Irán rechaza la idea de utilizar sus activos para pagar indemnizaciones a los aliados de Estados Unidos

Un hombre sostiene una bandera iraní cerca de una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán.

​El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó el domingo que los gobiernos de la región "no ‌están en condiciones de exigir ‌indemnizaciones", en respuesta a lo que, según él, eran informaciones según las cuales Estados Unidos podría utilizar activos iraníes para compensar a sus aliados regionales por los daños relacionados con la guerra.

Gharibabadi añadió en una publicación en X que los activos de Irán "no son botín de guerra para Washington ni un ​fondo de pago ⁠para sus aliados".

Reuters informó el sábado, citando a una fuente ‌familiarizada con el asunto, que Estados Unidos pondría ⁠los activos iraníes a disposición de ⁠los aliados del Golfo para apoyar la reconstrucción y las reparaciones de los daños futuros causados por Irán.

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Estados Unidos también consideraría utilizar ⁠esos activos para financiar la reparación de daños pasados, ​según la fuente, quien añadió que el ‌secretario del Tesoro de Estados Unidos, ‌Scott Bessent, había ordenado a un equipo que evaluara ⁠el costo de los daños ya infligidos a los aliados del Golfo por Irán.

Durante la guerra, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra varios países del Golfo, afirmando que su ​objetivo eran ‌los intereses estadounidenses e israelíes en la región.

El sábado, Irán afirmó que había lanzado misiles balísticos contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin. El ejército estadounidense indicó que se interceptaron seis misiles y que un séptimo ⁠no alcanzó su objetivo, mientras que Kuwait informó de daños materiales pero no de víctimas, y Baréin instó a los residentes a buscar refugio.

El conflicto de Oriente Medio podría suponer para la región hasta 58 000 millones de dólares en costos de reparación solo en infraestructuras relacionadas con la energía, según un informe de la empresa ‌de investigación Rystad Energy publicado en abril.

Gharibabadi afirmó que cualquier incautación, transferencia o asignación de activos iraníes sin el consentimiento del Gobierno iraní constituiría "un nuevo acto internacionalmente ilícito", lo que daría lugar a la responsabilidad de Estados Unidos en un momento en que Washington afirma ‌estar buscando la negociación y el entendimiento con Teherán. Tal medida también provocaría una "respuesta adecuada" por parte de Irán, dijo, sin dar ‌más detalles.

Irán ha ⁠estado solicitando que Estados Unidos libere una parte de sus fondos embargados en el marco de las ​negociaciones que ambos países están llevando a cabo para poner fin a la guerra con Irán.

(Reportaje de Eman Abouhassira; edición de Mark Potter y Edmund Klamann, Editado en español por Juana Casas )