La Junta de Paz de Trump dialoga con DP World sobre la reconstrucción de Gaza, según el FT

Palestinos inspeccionan los daños tras un ataque israelí que alcanzó a una persona mientras montaba en bicicleta, según informaron los servicios médicos, en la ciudad de Gaza

Representantes ​de la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌han mantenido conversaciones ‌con la multinacional estatal de Dubái DP World sobre la gestión de las cadenas de suministro y los proyectos de infraestructura en Gaza, según informó el martes el Financial Times.

Las instituciones internacionales han estimado que ​la rehabilitación ⁠de Gaza, donde dos años de bombardeos ‌israelíes han destruido cuatro quintas ⁠partes de los edificios, ⁠costará alrededor de 70.000 millones de dólares.

Basándose en la información de tres personas familiarizadas con el ⁠asunto, el periódico señaló que las ​conversaciones se centraron en las ‌perspectivas de una asociación ‌entre DP World y la Junta de ⁠Paz para gestionar la logística.

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Estas iniciativas abarcarían la ayuda humanitaria y otros bienes que entran en Gaza, incluyendo el almacenamiento, ​los ‌sistemas de seguimiento y la seguridad, añadió.

Otras ideas planteadas durante las conversaciones incluían un nuevo puerto en Gaza o en la cercana costa egipcia ⁠construido por la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, que también podría desarrollar una zona de libre comercio en la franja devastada por la guerra, según el periódico.

DP World y la Casa Blanca no respondieron de ‌inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Trump propuso la Junta de Paz el pasado mes de septiembre para supervisar su plan para poner fin a la guerra de Israel ‌en Gaza, y posteriormente afirmó que abordaría otros conflictos.

Su plan para Gaza prevé la retirada ‌de las ⁠tropas israelíes y el inicio de la reconstrucción a medida que ​Hamás deponga las armas.

Con información de Reuters