Formosa refuerza la prevención y asistencia en violencia de género a cinco años de la Dirección

Con el objetivo de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género, se conmemoró un nuevo aniversario de la creación de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía de la provincia de Formosa, creada en el año 2020 mediante la disposición N° 364/20 de la Jefatura de Policía.

A pesar de los pocos años de funcionamiento, la Dirección General de Género desarrolla una valiosa tarea en favor de una comunidad sin violencia para lo que cuenta con 72 oficinas de género en todo el territorio provincial, dotadas de oficiales y suboficiales capacitadas para prevenir, asistir y acompañar a las víctimas de violencia.

En diálogo con Agenfor, la encargada del organismo, Karina Flamant, explicó el protocolo de actuación para abordar este tipo de situaciones y dijo que, reciben asistencia y reserva frente a cualquier situación que atraviesen las víctimas. “Tratar en todo momento de no revictimizarla, porque puede ser que un hecho de violencia es muy traumático para cualquier persona. Lo segundo es poner en contacto inmediatamente, sacarla del círculo de violencia del agresor y darle protección policial”, indicó Flamant. Y agregó: “Automáticamente se empieza a articular con estamentos del Estado, con el juez, se inicia una causa y se trata de dar justicia a la víctima, pero primero que nada, asistirla siempre y en todo momento”.

La funcionaria detalló que, cuando se encuentran con delitos que se comenten contra la integración de una mujer, la justicia actúa de forma inmediata, poniendo en conocimiento al juez que le compete que, en ese sentido, “son muy criteriosos” y tienen “tolerancia cero con los hechos de violencia, con los agresores”.

En esa misma línea, Flamant además describió que las delegaciones de oficinas se encuentran en todo los territorios provinciales, esto se complementa con las visitas de contención a las víctimas en forma periódica que se establece en el domicilio de la víctima.

La necesidad de una comunidad involucrada

En ese marco, la directora puso en valor la “participación activa” de la sociedad para denunciar este tipo de situaciones y solicitó que “llamen, que den aviso a las autoridades, porque lo que pasa a puertas adentro en una casa, mucho no podemos saber, a menos que alguien lo cuente”. Para ello, la funcionaria destacó e instó a la comunidad a utilizar la línea gratuita 911 en caso de presenciar un acto de violencia.

“También, en todas las dependencias policiales del área capital e interior, contamos con una oficina de género; y pueden llamar o acudir tranquilamente, en forma anónima, como quiera”, resaltó y aclaró: “Es fundamental participar e involucrarse, porque muchas veces un llamado, una denuncia salva una vida”.