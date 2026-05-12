Canta en español y coquetea con el folklore latino: Bruno Mars dejó a todos atónitos con su nueva canción

Bruno Mars lanzó su primera canción en español.

El reconocido cantante y músico Bruno Mars dio un paso firme en su acercamiento al mercado hispanohablante con el lanzamiento de Lo Arriesgo Todo. Esta pieza es la adaptación al español de su éxito Risk It All y representa una apuesta ambiciosa por conectar de manera más íntima con sus seguidores de Latinoamérica y España.

Lo más destacado de esta nueva entrega es su propuesta sonora, que se aleja del pop convencional para abrazar elementos del folklore mexicano. La inclusión de arreglos de trompetas, que remiten inevitablemente a la mística del mariachi, dota a la melodía de una épica romántica que encaja con la potencia vocal de Mars.

Este giro estilístico demuestra la versatilidad de un artista que, a pesar de su estatus global, busca constantemente nuevos lenguajes para expresar la pasión y el drama en sus letras. La canción no se limita a una traducción literal, sino que reinterpreta el sentimiento original bajo una estética que rinde un tributo directo a las sonoridades de la región.

El estreno llega en un momento de plenitud absoluta para el músico. Su última producción discográfica, The Romantic, alcanzó rápidamente el primer puesto del Billboard 200, consolidando una carrera que ya cuenta con hitos históricos, como ser el primer artista en superar los 150 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales.

Bruno Mars.

Con Lo Arriesgo Todo, Mars no solo reafirma su dominio en la industria, sino que también valida su respeto por las raíces latinas, entregando una obra que se siente orgánica y profundamente arraigada en la tradición musical del continente.

Así fue el show de Los Jonas Brothers en el Movistar Arena

El Movistar Arena vibró con el regreso de los Jonas Brothers, quienes ofrecieron un espectáculo cargado de nostalgia y una conexión especial con la identidad local. El trío estadounidense reafirmó su vínculo con los seguidores argentinos mediante guiños visuales que se volvieron virales de inmediato: Joe Jonas sorprendió al aparecer con una campera que llevaba inscripta la frase "Modo manija", capturando el lenguaje propio de la euforia porteña.

La temperatura del estadio en Villa Crespo alcanzó su punto máximo cuando el cantante se quitó el abrigo para mostrar una remera que rendía homenaje al Mundial 78, gesto que desató una ovación cerrada entre los asistentes. Este tipo de detalles, sumado a un repertorio que repasó los grandes hitos de su carrera, transformó el concierto en un evento donde el fanatismo pop y la cultura argentina se fusionaron en una postal inolvidable.