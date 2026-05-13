El carey está de vuelta, pero esta vez, en la manicuría. Ahora que llegó la temporada otoño-invierno, las tendencias en uñas ya se están empezando a reflejar en redes sociales de moda como Pinterest, que aparecen repletas de outfits combinados con este diseño de uñas tan clásico y atemporal.
Sin dudas, las uñas carey van a ser las protagonistas de esta temporada. Están muy presentes desde hace décadas en anteojos, joyería y prendas, pero esta vez las vamos a ver en uñas.
El estampado carey se destaca por su mezcla de tonos cálidos como marrón, miel, caramelo y negro, que forman un efecto de manchas irregulares muy clásico, atemporal y elegante. Es un diseño muy versátil, ya que se pueda adaptar a casi todo lo que se te ocurra.
Por qué las uñas carey son tendencia este otoño-invierno 2026
El carey aporta un toque distintivo sin ser extravagante, lo que lo hace ideal para quienes buscan algo diferente pero fácil de combinar, especialmente en esta era en la que las tendencias clásicas y atemporales son las dominantes.
Queda bien en todos los largos y formas de uñas, ya sea en uñas cortas y prolijas o en versiones más largas y almendradas. El efecto carey suma profundidad y dimensión a cualquier mano, sin necesidad de grandes diseños.
Cómo usarlo
Carey tradicional en toda la uña, con acabado brillante.
Francesitas carey, con base nude y puntas en este estampado.
Diseños combinados mezclado con tonos plenos como negro, beige o bordó.
Detalles minimalistas, pequeñas secciones en carey sobre uñas neutras.
Con qué looks combinan mejor
Quedan muy bien con outfits marrones o beige, pero también con negro, blanco, crema y gris, o bien con otros colores no neutros, como bordó, azul marino, verde menta y otros tonos oscuros usados durante el invierno.
También funcionan muy bien para levantar looks más básicos o monocromáticos. Por ejemplo, si usás un outfit total black o en tonos neutros, este diseño suma un detalle que hace que todo se vea más interesante sin perder elegancia.
Incluso en combinaciones más jugadas, como mezclar distintos tonos dentro de la misma paleta, el carey ayuda a unificar el look y darle un aire más sofisticado sin esfuerzo.