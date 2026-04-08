Se profundiza la caída del empleo en la construcción: en Formosa bajó un 15% en un mes y acumula un 50% desde el 2023

Por la continuidad de las políticas libertarias de Javier Milei, el empleo formal en la construcción en Formosa comenzó 2026 con indicadores que profundizan la tendencia negativa contractiva del sector. En comparación con diciembre de 2025, el nivel de empleo cayó un 15%, lo que implica la pérdida de 403 puestos en un solo mes.

Según un informe de Politikón Chaco, elaborado en base a datos del IERIC y el INDEC, en enero se contabilizaron 2.281 puestos de trabajo registrados. Este descenso posicionó a la provincia entre las jurisdicciones más afectadas, solo por detrás de La Rioja. El deterioro también se refleja en la comparación interanual.

Frente a enero de 2025, el empleo retrocedió un 9,7%, con 246 trabajadores menos. Respecto a noviembre de 2023, el sector acumula una caída del 49,2%, con más de 2.200 empleos perdidos. Si se contrasta con el promedio histórico del período 2007-2023, la situación resulta aún más crítica: el nivel actual de empleo en la construcción en Formosa se ubica 57,6% por debajo de ese parámetro.

La crisis que impacta a la provincia

En cuanto a los salarios, el informe señala que el ingreso promedio del sector alcanzó los $992.412 en enero de 2026. En términos reales, esto representó una suba interanual del 6,7%, ubicándose entre los mejores desempeños del país en este indicador. No obstante, frente a noviembre de 2023, el crecimiento real fue de apenas 0,7%, lo que evidencia una recuperación limitada en comparación con la magnitud de la pérdida de empleo.

Dentro del NEA, Formosa muestra un desempeño más desfavorable que el resto de las provincias. En Chaco, el empleo creció levemente en el último mes (0,5%), aunque mantiene caídas interanuales y respecto al inicio del período. En Corrientes, se registraron bajas tanto mensuales (-9,1%) como interanuales (-23,2%), mientras que Misiones también presentó retrocesos en todos los indicadores.

En este contexto, Formosa no solo exhibe una de las mayores caídas mensuales, sino también uno de los retrocesos más profundos en el mediano plazo dentro de la región.

La situación del país

A nivel país, el empleo en la construcción alcanzó en enero de 2026 los 352.742 puestos registrados, con una leve suba mensual del 0,2% y un incremento interanual del 1,3%. Sin embargo, el sector aún se mantiene por debajo de sus niveles históricos.

En comparación con el promedio 2007-2023, el empleo nacional se ubica 10,4% por debajo, mientras que frente a noviembre de 2023 acumula una caída del 16,5%, equivalente a cerca de 69.500 puestos menos.

En materia salarial, el promedio nacional fue de $1.228.117, con una caída real interanual del 3,7%. Este dato contrasta con la mejora registrada en Formosa, donde los ingresos del sector crecieron en términos reales, aunque sin compensar la fuerte contracción del empleo.