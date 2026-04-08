River, ante la obligación de ser campeón internacional en la Copa Sudamericana

Once años y cuatro meses pasaron de aquel 10 de diciembre de 2014, día en el que River Plate se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer por 2 a 0 a Atlético Nacional de Colombia en el Estadio Monumental (3 a 1 en el resultado global). Desde entonces, y después de caer en semifinales ante Huracán en la siguiente edición, no participó en la competencia: CONMEBOL cambió el formato de sus torneos para que sean anuales y el 'Millonario' estuvo diez temporadas ininterrumpidas en la Copa Libertadores. Este miércoles, volverá a presentarse en el segundo certamen a nivel continental (en cuanto a jerarquía respecta) con la obligación de alcanzar el título para cambiar la floja tendencia demostrada en este último tiempo.

No hay atenuantes: River necesita ser campeón de la Copa Sudamericana. El recuerdo de la consagración contra Boca Juniors en Madrid en 2018 ya quedó lejos, y las últimas eliminaciones, a pesar de que siempre fueron en instancias decisivas, dejaron un sabor amargo. La llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica y los cuatro triunfos consecutivos que obtuvo desde su presentación despiertan una chispa de esperanza en los hinchas de cara al debut ante Blooming por la primera fecha del Grupo H. A esta situación se le suma que Racing ganó el título en 2024, luego Lanús en 2025 y, en los últimos 10 años, tanto Independiente como Defensa y Justicia lo han conseguido.

Gran presente y grupo accesible: River se prepara para el debut por Copa Sudamericana

De todos los equipos de su grupo, el cuadro de Núñez es el que llega mejor perfilado para su presentación continental. Actualmente marcha segundo en la Zona B del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino con 23 unidades, apenas tres por detrás del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. Desde que el 'Chacho' asumió como entrenador, River hilvanó cuatro victorias, la última de ellas por goleada 3 a 0 ante Belgrano en condición de local y mostrando un gran nivel de juego. El factor del peso que impone el Estadio Monumental puede ser un factor clave para los próximos compromisos, ahora que la relación con el público mejoró considerablemente; en el tramo final del 2025 y en los últimos partidos de Marcelo Gallardo como DT, primaron la impaciencia y los reclamos hacia los jugadores que, salvo excepciones, tuvieron actuaciones de muy bajo nivel.

Este panorama cambió en las últimas semanas: varios futbolistas aparecieron en el once titular a base de buenas actuaciones, mientras que otros lograron levantar el rendimiento con el correr de las fechas. El gran presente de Santiago Beltrán, el joven arquero que debió reemplazar al lesionado Franco Armani bajo los tres palos, fue una de las mejores noticias que recibió Coudet desde su arribo al club. También lo fueron la consolidación de la dupla central Rivero-Martínez Quarta, la irrupción de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván entre los titulares para asociarse con dos jugadores de jerarquía como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, y la continuidad de juveniles como Joaquín Freitas, Juan Cruz Meza o Facundo González que mantienen la competencia dentro de un plantel que, progresivamente, suma varias alternativas para afrontar la doble competencia.

Por su parte, Blooming, el primer rival del grupo, arrancó con el pie derecho en la Primera División de Bolivia tras ganarle por 5 a 0 a Guabirá el pasado viernes. El duelo de visitante es accesible en los papeles, ya que la altura no será una cuestión a tener en cuenta (el encuentro se juega en Santa Cruz); Jhord Bayron Garcés, delantero y gran figura del equipo, viene de anotar tres goles, un llamado de atención para Coudet y los defensores de River de cara a este partido.

Red Bull Bragantino no se encuentra entre los primeros puestos del Brasileirao, pero también obtuvo buenos resultados en las últimas semanas: le ganó por la mínima a Mirassol en la última fecha y, hace menos de una semana, también goleó por 3 a 0 a Flamengo, último campeón de la Libertadores. Con un considerable desgaste físico (disputará su tercer encuentro en apenas siete días), el elenco brasileño visitará a Carabobo, que se ubica en la mitad de tabla del campeonato venezolano luego de diez fechas.

Mientras tiene un lugar casi asegurado en los playoffs del Apertura, un torneo impredecible por su formato, River comenzará su camino en la Copa Sudamericana este miércoles. Su primer paso, ante Blooming, será una muestra de lo que los dirigidos por el 'Chacho' Coudet buscarán a lo largo del certamen, con la obligación (disfrazada de ilusión) de alzarse con un título internacional después de más de siete años.

Cuándo debuta River en Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online frente a Blooming

El debut del 'Millonario' en Copa Sudamericana tendrá lugar el próximo miércoles 8 de abril en el Estadio Ramón Aguilera Costas por la primera fecha del Grupo H a partir de las 21:30 horas. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo tanto de DSports y contará con el arbitraje del colombiano Andrés José Rojas Noguera.