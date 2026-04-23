El papa condena la matanza de manifestantes en Irán y reafirma su postura contra la guerra

El papa León XIV habla con periodistas a bordo del vuelo papal de Malabo a Roma

El papa León condenó el jueves de forma enérgica la matanza de manifestantes ‌en Irán, después de que ‌el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la semana pasada al líder católico por no haberlo hecho al pronunciarse en contra de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

León XIV, el primer pontífice estadounidense también condenó la muerte de "tantos" civiles en la guerra y lamentó el ​fracaso de las conversaciones ⁠de paz entre Estados Unidos e Irán, en unas ‌declaraciones realizadas a bordo de su vuelo de ⁠regreso a Roma, tras una ⁠gira por cuatro países africanos.

"Condeno todas las acciones injustas. Condeno que se quite la vida a las personas", dijo en respuesta a ⁠una pregunta en una rueda de prensa sobre las ​informaciones de que Irán ha matado a ‌miles de manifestantes.

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"Cuando un régimen, ‌cuando un país toma decisiones que quitan la vida ⁠a otras personas de forma injusta, entonces, obviamente, eso es algo que debe ser condenado", comentó.

León fue calificado de "terrible" por Trump en las redes sociales el 12 de abril, ​después de ‌que este se mostró como un crítico abierto de la guerra de Irán y de las políticas antiinmigración de línea dura del presidente. En una publicación dos días después, Trump preguntó: "¿Alguien podría por favor ⁠informar al papa León sobre las muertes de manifestantes iraníes?".

Las autoridades iraníes mataron a miles de personas durante las protestas antigubernamentales de enero, los peores disturbios internos desde la época de la revolución islámica de 1979. Los grupos de derechos humanos dicen que el Gobierno ha seguido reprimiendo a los opositores durante la ‌guerra y que Teherán llevó a cabo otra ejecución esta semana.

León no mencionó a Trump en sus declaraciones del jueves. Afirmó que, como líder de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles, no apoya la guerra.

"Como pastor, no ‌puedo estar a favor de la guerra", señaló, añadiendo que lleva consigo una foto de un niño muerto en un ataque israelí ‌contra militantes de ⁠Hezbolá en el Líbano. Según indicó, el niño se encontraba entre la multitud que le ​recibió durante su visita al Líbano en noviembre y diciembre, en el primer viaje al extranjero del papa. "Hemos visto morir a muchos inocentes", señaló.

(Reportaje de Joshua McElwee, edición de Deepa Babington)