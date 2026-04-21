Operativo Santilli: el caputismo, Bullrich y el PRO intentan tabicar a Karina Milei

El PRO, Patricia Bullrich y Santiago Caputo intentan abroquelarse para sostener la candidatura de Diego Santilli para la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027. Es que temen un martes 13 de Karina Milei y un enroque que complique los planes.

Hace dos semanas giró la posibilidad de que Santilli finalmente sea elegido por la hermanísima para disputar CABA si no logra una confianza mutua con Bullrich. Este movimiento se dio luego de la caída de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete, antes de la desgracia de ser investigado por enriquecimiento ilícito, era una fija como candidato a alcalde. Desde el entorno de Santilli señalaron a este medio: "Está decidido ir por la Provincia. Es el tipo que le ganó al peronismo dos veces en cuatro años, no hay chance de que juegue en CABA".

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Por eso, hubo que barajar y dar de vuelta en el karinismo. Por ahora, Karina la mandó a "Pato" a caminar la Ciudad. Hoy es la candidata a jefa de gobierno porteño de La Libertad Avanza. Pero está obligada a no cometer errores ni "sacar los pies del plato".

Ante una emergencia, rompa el vidrio. Si sucede, Karina necesita un Plan B si rompe con Bullrich. Ahí es donde entró la idea de un Colo por CABA en 2027. Y hay otra idea girando con fuerza: Guillermo Francos por la Ciudad.

Arrancó en las últimas horas un operativo clamor para terminar con las dudas. Salieron el PRO y el caputismo a instalar la candidatura definitiva de Santilli en PBA. Y hasta lo sumaron a Guillermo Francos para ese distrito como vice del Colo. Es que hubo otros rumores de que si Karina elegía a Santilli para CABA, el hombre para PBA era el ex jefe de Gabinete. Por las dudas, el caputismo lo ubica como 2 de Santilli en Buenos Aires para conformar a todos.

Si se da, como tomó fuerza el día de hoy, la candidatura de Santilli en PBA y la de Francos en CABA, Bullrich quedaría colgada sin nada. "Son todas ideas que giran en las oficinas de Karina", le confirmaron a El Destape en Casa Rosada.

Quien habló este martes fue Cristian Ritondo, principal interesado en la candidatura de Santilli en PBA. “Yo lo he dicho el día que ganamos la elección, lo considero quien mejor está, quien más voluntad tiene y lógicamente se coloca en un lugar donde tiene que tener el apoyo de ambos, por lo menos de los dos partidos principales”, dijo sobre la candidatura del hoy ministro de Interior.

En el Gobierno nadie duda de que el PRO y LLA irán juntos a la elección en Buenos Aires. Lo que se debate aún es el candidato. Otro que está anotado y quiere es Sebastián Pareja, que anda a los "tiros" con los muchachos de las redes sociales que responden al asesor Caputo.

"En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos. Tenemos que hacer un proceso donde después veremos la selección de candidato, veremos de qué forma hacemos uno o dos, pero tenemos que ir juntos si queremos ganarle al populismo”, ratificó Ritondo en un stream.

Hoy apareció llamativamente una cuenta de X llamada La Patoneta, que reivindica a Bullrich y apoya a Las Fuerzas del Cielo, el grupo del Gordo Dan, Agustín Romo y Santiago Caputo. Con una serie de tuits, postulan a Santilli en PBA y ubican como vice a Francos, con una foto generada con IA. Una forma de darle apoyo además a la candidatura de "Pato" en CABA.

Hace días, Bullrich fue sentada a un mesa con Karina y su armadora en CABA, Pilar Ramírez. Pero el bullrichismo duda. Y no termina de tener certezas sobre si la hermanísima la va a confirmar en ese lugar. Por eso, necesita que Santilli pida pista solo para PBA y se lleve a Francos. Es el operativo que se armó en las últimas horas.