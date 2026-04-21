Los trabajadores de la empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) realizan este martes 21 de abril un paro por tiempo indeterminado en reclamo por los salarios adeudados. Las líneas afectadas atraviesan San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar, en la zona norte del conurbano bonaerense.

La retención de tareas afecta a los usuarios de las líneas 333, 707, 407 y 437. Los trabajadores explicaron que tomaron esta medida por el atraso en el pago de sus haberes —situación que ya ocurrió con anterioridad— y para reclamar mejoras salariales.

Históricamente, la empresa también estuvo a cargo de las líneas 310 y 670 que circulaban por San Martín, pero en 2015 pasaron a manos de la empresa "La Nueva Metropol". Por el momento, los colectivos no aclararon si realizarán una movilización y permanecerán en la cabecera hasta que se deposite lo adeudado.

Paro hoy en Buenos Aires: los recorridos afectados

Según Moovit, la línea 333 realizara el recorrido Boulogne - Rotonda de Acasusso, con un total de 93 paradas desde la Terminal Mogsm (Ascenso) hasta Hipódromo De San Isidro. El 707 une Boulogne - San Isidro - Villa Jardín con un total de 99 paradas.

La línea 407 une la estación Munro con Villa Hidalgo, desde Belgrano y Marconi hasta El Zorzal 1399. Y por último, la línea 437 afecta a los pasajeros del recorrido Garín - San Isidro Bajo, desde Cayetano Bourdet Y Belgrano II hasta Sebastián Elcano al 660.

Nuevo aumento de colectivos en mayo

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar en mayo de 2026, luego de que se conociera el dato de inflación de marzo difundido por el INDEC. Con el nuevo esquema de actualización automática, las tarifas subirán 5,4%, lo que representa el incremento mensual más alto del último año.

La suba impactará tanto en las líneas que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires como en las de la Provincia de Buenos Aires. En algunos casos, el valor del viaje superará los $ 1000, especialmente para los usuarios bonaerenses.

Nuevos valores en Ciudad de Buenos Aires:

0 a 3 km: $753,86

3 a 6 km: $837,65

6 a 12 km: $902,19

12 a 27 km: $966,77

Nuevos valores en Provincia de Buenos Aires: