Formosa garantiza la alimentación estudiantil y fortalece su política educativa frente al ajuste nacional

En un contexto marcado por el impacto de las políticas de ajuste a nivel nacional, el Gobierno de Formosa reafirma su decisión de sostener la alimentación de los estudiantes como parte central de su política educativa. En el comedor del Instituto Politécnico Formosa Dr. Alberto Marcelo Zorrilla se garantiza un servicio "nutritivo y de calidad" que permite a los jóvenes enfocarse en su formación sin que la situación económica afecte su acceso a la comida.

Desde la institución destacaron que el esquema alimentario no solo cubre necesidades básicas, sino que también acompaña el alto nivel de exigencia académica. En diálogo de medios locales, el director del IPF, Horacio Gorostegui, explicó: "El hecho de venir a cursar de manera intensiva, desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas, exige un alto rendimiento de nuestros jóvenes, lo cual requiere que ellos reciban la alimentación correspondiente, adecuada a sus necesidades".

El funcionario valoró el esfuerzo provincial para sostener este servicio clave y remarcó su impacto en el proceso formativo. "Se entienda que es una manera de apuntalar el rendimiento académico porque el IPF es una institución que apuesta al alto nivel educativo como motor que impulse los desarrollos que se trabajan", afirmó.

Alimentación y calidad educativa

El comedor ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena, en una propuesta que busca garantizar continuidad alimentaria para los estudiantes durante toda la jornada. Desde el área de cocina, el jefe Gustavo Villalba destacó el trabajo cotidiano para sostener la calidad del servicio: "El desafío más grande que tenemos en el IPF es tratar de que los menús sean variados y que tengan ese sabor a hogar".

En esa línea, subrayó que se cuenta con un menú sostenido y destacó que “hace ya tres meses que no se repiten platos cada día”. Además, agregó que están muy conformes con el trabajo realizado por el equipo de cocina y que el objetivo es que “todo salga correctamente, en tiempo y forma, y a gusto de cada comensal”.

Además, marcó diferencias con la situación nacional al señalar que “hoy en día no se llega con la cuota alimentaria”, mientras que en Formosa, “gracias al Modelo Formoseño, de carácter inclusivo, en el IPF contamos con una alimentación sostenida que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena”.

El servicio de comedor universitario implementa rigurosos protocolos de seguridad alimentaria que incluyen inspecciones higiénico-sanitarias desde la recepción de la mercadería y verifica aspectos como la cadena de frío, el rotulado y las fechas de vencimiento. La planificación de los menús, a cargo de profesionales de la nutrición, se enfoca en cubrir los requerimientos energéticos y vitamínicos de la comunidad estudiantil a través de opciones diversas, que incluyen alternativas vegetarianas, sin TACC y dietas adaptadas a condiciones específicas de salud.