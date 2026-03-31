Europa restringe operaciones militares de EEUU ante la creciente preocupación por la guerra en Irán

Una mujer se encuentra en la casa de su hermano, dañada por un ataque, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán

Por John Irish y Angelo ​Amante

PARÍS/ROMA, 31 mar (Reuters) - Francia e Italia se sumaron a España en su oposición a operaciones militares de Estados Unidos e Israel, informaron fuentes el martes, mientras Donald Trump ‌criticó a los aliados de la ‌OTAN en Europa por su falta de colaboración en la guerra.

Las decisiones se conocen en un contexto de tensión entre Washington e importantes socios por la guerra en Irán. A principios de este mes, Trump calificó de "cobardes" a aliados históricos de la OTAN por su falta de apoyo contra la república islámica.

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El martes arremetió contra los países que no han ayudado en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, incluida Francia.

"Francia no permitió ​que los aviones que se ⁠dirigían a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran su territorio. ¡Francia ha sido MUY POCO ‌ÚTIL con respecto al 'Carnicero de Irán', que ha sido eliminado con ⁠éxito! ¡¡¡ESTADOS UNIDOS LO RECORDARÁ!!! Presidente DJT", escribió en la ⁠red Truth Social.

Un diplomático occidental y dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Francia no permitió a Israel usar su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses que ⁠se iban a utilizar en la guerra contra Irán. Los aviones israelíes transportaban ​las armas, por lo que hicieron la solicitud, dijo una ‌de las fuentes.

Las fuentes indicaron que la negativa, ‌que ocurrió el fin de semana, fue la primera vez que Francia actuaba ⁠así desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Ni la presidencia francesa ni el Ministerio de Asuntos Exteriores estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Italia denegó la semana pasada el permiso para que aviones militares estadounidenses aterrizaran en la base aérea de ​Sigonella, en Sicilia, ‌antes de dirigirse a Oriente Medio, informaron fuentes el martes.

Según el diario Corriere della Sera, que fue el primero en dar la noticia, "algunos bombarderos estadounidenses" tenían previsto aterrizar en la base situada al este de Sicilia antes de continuar su vuelo hacia Oriente Medio.

El informe no especificaba cuándo tenían previsto aterrizar ⁠los aviones, pero indicaba que se denegó el permiso porque Estados Unidos no había solicitado autorización y no se había consultado a los mandos militares italianos, tal y como exigen los tratados que regulan el uso de las instalaciones militares de Washington en el país.

España anunció el lunes que había cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en los ataques contra Irán. El presidente Pedro Sánchez ha sido uno de los críticos más vehementes de los ataques ‌estadounidenses e israelíes.

España solo permitirá el uso de sus bases si es para la "defensa colectiva" de los aliados de la OTAN, dijo el martes la ministra de Defensa española, Margarita Robles, aclarando que la denegación del uso del espacio aéreo español a los aviones estadounidenses implicados en el conflicto con Irán estaba en vigor desde el inicio de la guerra, el 28 ‌de febrero.

España no teme represalias, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en la cadena pública TVE.

Trump también señaló el martes a Gran Bretaña por su falta ‌de colaboración, justo cuando ⁠el Palacio de Buckingham confirmó que el rey Carlos y la reina Camila realizarán una visita de Estado a Estados Unidos a finales de ​abril.

Estados Unidos, Francia, Italia, España y Gran Bretaña son todos miembros de la OTAN.

(Reportaje de Angelo Amante y Giselda Vagnoni en Roma, Charlie Devereux y Emma Pinedo en Madrid, y John Irish en París; redacción de Ingrid Melander; edición en español de Javier López de Lérida)