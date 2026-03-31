Un excampeón culpó a Colapinto por el accidente de Oliver Bearman en Japón: "No entiendo"

El argentino fue criticado por el accidente de Bearman.

La Fórmula 1 se llenó de polémica este fin de semana en el GP de Japón, donde el accidente de Oliver Bearman puso en tela de juicio la idoneidad del nuevo reglamento técnico. El piloto británico venía con el modo overtake activado para superar a Franco Colapinto, pero se encontró con que el pilarense venía recargando la batería, lo que hizo que la diferencia de velocidad entre ambos sea superior a los 50 km/h.

Como consecuencia de esto, el inglés estuvo encima del piloto argentino casi sin tiempo de reacción y debió esquivarlo para evitar el contacto, lo que lo forzó a irse por afuera de la pista, romper los carteles de indicaciones y chocar con los muros de contención tras cruzar la pista. Si bien se abrió una investigación por la velocidad del A526 de Colapinto y un supuesto movimiento hacia la izquierda, los comisarios no encontraron motivos para sancionarlo.

Incluso desde Haas se analizó el rol que tuvo Franco en el accidente y determinaron, mediante un comunicado, que no hubo responsabilidad de su parte. A pesar de todo esto, Jacques Villeneuve no dudó en culpar al pilarense por el choque de Bearman por la baja velocidad que traía en la curva, sin considerar que en realidad la lentitud del Alpine se debía a que estaba recargando la batería, algo que se aprecia en los datos de telemetría.

“Me sorprendió que no se hiciera nada con Colapinto”, había comenzado el campeón de la F1 de 1997, que también reconoció los peligros de la nueva reglamentación, pero sin dejar de señalar al argentino. “La diferencia de velocidad con algunos movimientos puede ser muy peligrosa y no había nada que Ollie pudiera hacer. Y no entiendo qué estaba pensando Colapinto moviéndose a una velocidad tan baja en un lugar tan peligroso”, agregó el canadiense.

Las declaraciones de Villeneuve contrastan con la perspectiva del director de Haas, que remarcó que no hubo movimiento antinatural por parte de Franco. “No hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma. Nosotros estábamos desplegando más energía allí, así que teníamos una ventaja de 20 km/h. Luego Ollie usó el botón de impulso, y eso significó que la diferencia de velocidad era de 50 km/h”, afirmó Ayao Komatsu en diálogo con Sky Sports.

Colapinto terminó la carrera en el decimosexto lugar.

La FIA analizará introducir cambios en el reglamento

A causa del accidente de Bearman en Suzuka, la FIA lanzó un comunicado en medio de las críticas que recibió por la implementación de un reglamento que, años atrás, los pilotos habían advertido que podía ser peligroso. “Se ha programado una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Varias reuniones tendrán lugar en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”, informaron desde la federación.