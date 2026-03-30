Rusia moderniza producción de vacunas tras enfermedad del ganado que causa sacrificio masivo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladimir Putin, ofrece su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú

MOSCÚ, 30 mar - El ​presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el lunes un decreto para actualizar la producción de vacunas para animales tras ‌un brote de una ‌enfermedad del ganado que provocó un sacrificio masivo de cabezas en una región siberiana, medida que fue muy impopular.

La muerte de miles de animales en la región de Novosibirsk desencadenó protestas poco habituales en la Rusia en tiempos de guerra y provocó que los ganaderos exigieran la dimisión de los altos ​cargos del Gobierno ⁠responsables de la agricultura.

El decreto de Putin fusionó varias ‌empresas estatales de diferentes partes del país en ⁠una sola entidad: la Compañía Rusa ⁠de Industria Biológica.

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Según el decreto, la medida tenía como objetivo "garantizar la independencia tecnológica, el desarrollo sostenible y fomentar la inversión en el ⁠ámbito de la medicina veterinaria".

Las autoridades rusas han ​achacado el brote, que se ha extendido ‌a otras zonas, a la pasteurelosis ‌y la rabia. El jefe de un servicio veterinario ⁠estatal local también afirmó que la vacunación irregular en las pequeñas explotaciones locales había provocado una mutación del patógeno.

En un informe publicado el 20 de marzo, el Servicio Agrícola Exterior ​del Departamento ‌de Agricultura de los Estados Unidos citó a "fuentes locales y contactos comerciales" que alegaban que "la magnitud de estas medidas podría indicar un brote no confirmado de fiebre aftosa".

Añadió que la respuesta de las autoridades al ⁠brote "suscitó inquietudes sobre la idoneidad de las vacunas actuales y el posible impacto en el comercio de ganado de Rusia".

El organismo regulador de la agricultura de Rusia desestimó las acusaciones del informe estadounidense y afirmó que las vacunaciones programadas contra la fiebre aftosa se llevan a cabo en la región de Novosibirsk desde 2022 ‌y son supervisadas de forma rutinaria por la agencia.

Rusia importaba hasta el 70% de sus vacunas para animales antes de 2022, cuando se vio afectada por las sanciones occidentales en respuesta a su acción militar en Ucrania.

En 2024, el director del organismo regulador ‌de la agricultura, Sergei Dankvert, afirmó que la situación se había invertido, ya que hasta el 70% de las vacunas se producían ‌a nivel nacional.

La ⁠agencia señaló que se esperaba que el principal productor ruso, Shchelkovo Biokombinat, una de las empresas ​que ahora se están fusionando, multiplicara por diez su producción en 2024 en comparación con 2021.

Con información de Reuters