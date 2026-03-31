La receta fácil y económica de las milanesas de papa en tan solo 25 minutos.

Las milanesas siempre son una opción rápida y resolutiva a la hora de planificar un almuerzo o cena, y al igual que con muchos alimentos, tiene sus propias variantes. Las que son elaboradas con papa llevan ingredientes básicos y son ideales para comer en un sánguche o acompañarlas con ensalada.

Las milanesas de papa son una opción fácil para resolver los almuerzos y cenas en menos de una hora.

Ingredientes

3 papas medianas

1 huevo

2 cucharadas de queso rallado

3 cucharadas de pan rallado (y extra para rebozar)

Sal y pimienta

Perejil (opcional)

Aceite

Preparación paso a paso para las milanesas de papa

Paso 1: Lo primero que hay que hacer es pelar las papas y hervilas hasta que queden livianitas como para hacer un puré. Luego se las deja entibiar.

Paso 2: Una vez convertido en puré, se le suma el huevo, el queso rallado, el pan rallado, la sal, la pimienta y el perejil. Mezclando todo hasta formar una masa.

Paso 3: Tras lograr la masa se forman las milanesas, se las pasa por el pan rallado y se las cocina en una sartén con un poco de aciete para que quede dorada de los dos lados. Si la mezcla aún se encuentra muy blanda luego de todos los pasos, hay que agregar más pan rallado o llevár la masa 10 minutos a la heladera para que tome consistencia. Todos los pasos deberían llevar un total de 25 minutos.

Para hacer una versión más liviana y saludable se las puede cocinar al horno, también sumarle cubitos de queso en el centro para que tengan un "efecto" relleno.