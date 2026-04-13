Yanina Latorre destrozó a Cinthia Fernández.

La localidad chubutense de Comodoro Rivadavia se encuentra sumamente movilizada por el asesinato de Ángel Nicolás López, un niño de apenas cuatro años que murió por repetidos golpes que le asestaron en diferentes zonas de la cabeza. Por esto fue detenida en la noche del domingo Mariela Beatriz Altamirano, su madre biológica; así como también Michel González, pareja de la misma, acusados por “homicidio agravado”.

Luis Armando López, padre de Ángel, forma parte del proceso como querellante y será defendido en las instancias judiciales por Roberto Castillo, quien ya se encuentra en la ciudad patagónica junto a su novia, Cinthia Fernández. Tanto el letrado como la panelista fueron abordados por los medios de comunicación para saber más acerca del caso, mientras que en redes también se pronunciaron al respecto. Esto generó opiniones divididas, sobre todo por el rol de la mediática en esto y la manera en que ambos llevaron todo al mundo del Twitter (ahora X) y el Instagram.

El caso de Ángel estremece no solo a todo Comodoro Rivadavia o Chubut, sino al país entero.

Yanina Latorre criticó duramente a Cinthia Fernández

Una de las que se posicionó en contra de ambos fue Yanina Latorre. En El Observador, apuntó: "Apareció en escena Cinthia Fernández y el novio, eso ya me parece todo un circo berreta". Tras mencionar que quiere a Cinthia y que no le iba "a pegar", prosiguió: "Él está desesperado por ser famoso, lo entiendo. Cinthia estudia abogacía, está con él, vestida de abogada... loco, estamos hablando de uno de los casos más espantosos. Lo digo bien, no mediaticemos todo, no choluleemos todo, no le restemos importancia".

En esa misma línea, cuestionó la aparición de Cinthia "disfrazada de abogada, con el pelo para atrás y después tuiteando barbaridades". "Subió un posteo tremendo. No quiero que esto sea un circo mediático chicos, es el asesinato de un pibe de cuatro años en las manos de su madre, donde un juez y una psicóloga hija de puta los mandó al matadero. Y Cinthia Fernández se sube a algo... esto no es una historia de Instagram", sostuvo.

Por otra parte, hizo un parangón con su relación con Diego Latorre: "No sé por qué a todos lados van juntos, es como que yo vaya con Diego disfrazada como futbolista atrás, o que me disfrace de comentarista, no sé". Finalmente, expuso: "Si vos querías hacer todo ese circo, hacelo pero sin subir una historia de Instagram. Se están promocionando. Estás ensuciando una causa. Esta bueno lo que estás haciendo, hacelo muda. Que te vea la prensa, que se enteren, den notas. Pero no tuiteen ni hagan estas cosas en Instagram, es una barbaridad lo que hizo".