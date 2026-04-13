"Sobres": a Baby Etchecopar se le escapó en vivo lo que muchos sospechaban.

En el histórico ciclo de Mirtha Legrand, por El Trece, los periodistas Baby Etchecopar y Reynaldo Sietecase expusieron sin filtros la oscura trama de los sobornos en los medios de comunicación. A vivo, las figuras revelaron el enriquecimiento de sus propios colegas a lo largo de las décadas.

El escándalo estalló al analizar la compleja relación entre la prensa y el poder de turno. "Los sobres se reciben. Se han recibido históricamente y los favores políticos también", arrancó el periodista de A24 con absoluta crudeza. Acto seguido, profundizó sobre los distintos métodos de pago para influir en las líneas editoriales. "A veces, te ponen pauta publicitaria", aclaró ante la atenta mirada del resto de los comensales.

Para ilustrar esta realidad, el conductor apeló a una metáfora muy directa frente a las cámaras. "Pero pasa como la droga: en cualquier ambiente que te muevas hay cocaína. A mí, nunca me ofrecieron, porque no tomo; pero al que toma le ofrecen", sentenció. Luego, remarcó las diferencias morales dentro del ambiente. "El que saben que se compra, le ofrecen; el que saben que no se compra, no le ofrecen", agregó.

En ese instante, el periodista Reynaldo Sietecase tomó la palabra para sumar una fuerte declaración sobre el abultado patrimonio de algunos colegas. "Hay muchos periodistas que se han enriquecido. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir", expresó.

"Sobres": a Baby Etchecopar se le escapó en vivo lo que muchos sospechaban.

El remate de Baby Etchecopar

Como cierre de este duro intercambio televisivo, Etchecopar remató con una frase letal sobre el sentimiento de los profesionales honestos ante estos millonarios patrimonios injustificados: "Que te hacen sentir un idiota".