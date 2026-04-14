Gran Hermano Generación Dorada quién será el eliminado este lunes 13 de abril.

Gran Hermano Generación Dorada tendrá este lunes 13 de enero una nueva gala de eliminación. Para uno de los "hermanitos" aún en placa será su último día, luego de casi dos meses habitando la casa más famosa del país, por decisión del público mediante una votación negativa.

En un principio la placa constaba de nueve participantes, aunque fueron bajando uno después del otro: Catalina "Titi" Tcherkaski, Manuel Ibero, Daniela De Lucía, Jennifer "Pincoya" Galvarini y Nazareno Pompei se salvaron el domingo, cuando Santiago del Moro los liberó de la nómina, mientras que Solange Abraham quedó indemne por ser la elegida para el intercambio con La Casa de los Famosos (aunque cuando retorne quedará automáticamente en la lista donde nadie quiere aparecer). De este modo solo quedaron tres y, en las encuestas, parece haber un favorito para irse por la puerta.

¿Quién se va hoy de Gran Hermano según las encuestas?

Según la consulta que el reconocido Fefe Bongiorno (que actualmente forma parte del stream oficial junto a "La Tora") realiza semanalmente en sus redes sociales, el más votado entre Brian Sarmiento; La Maciel y Lola Tomaszewski es el exfutbolista.

Brian Sarmiento se perfila como el favorito para irse hoy 13 de abril en Gran Hermano.

Si bien en X quien se impone es Lola con un 52% (contra el 41% de Brian y el 3% de La Maciel), en Instagram el porcentaje es mucho más marcado: 58% para el ex Racing, Banfield y Newell's entre muchos otros; contra el 32% de Lola y un 5% para La Maciel. A pesar de que el único voto válido es al 9009, es normal que estos resultados reflejen al eliminado semana a semana, sin lugar para las sorpresas hasta el momento. ¿Será entonces el final del camino para el exdeportista?