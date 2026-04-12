El sábado por la noche dejó un mapa de rating que tiene dos caras bien distintas. Por un lado, Gran Hermano sigue siendo el programa más visto de la televisión abierta, pero los números que muestra ya no tienen la fuerza de antes. Por el otro, Mirtha Legrand vuelve a demostrar que a sus 97 años sigue siendo una fuerza televisiva difícil de ignorar.

El ranking de la noche quedó así según los datos oficiales de medición de audiencia:

La Noche de los Ex, el especial vinculado a Gran Hermano, lideró con 5.5 puntos. Otra emisión del mismo universo GH marcó 4.8 puntos. La Noche de Mirtha alcanzó 4.2 puntos. Cine Trece registró 4.1 puntos. Escape Perfecto y La familia Ingalls cerraron el ranking con 3.5 puntos cada uno.

El problema de Gran Hermano

Que Gran Hermano lidere ya no es una noticia. Lo que sí llama la atención es cómo lo hace. 5.5 puntos para el formato estrella de Telefe en un sábado a la noche es un número discreto, muy lejos de los picos que supo registrar en sus mejores temporadas. La apuesta a La Noche de los Ex, un especial con ex participantes de la Generación Dorada, generó expectativa pero no logró tracción sostenida. El desgaste del formato es visible: picos altos en momentos clave, promedios bajos en el resto.

La vigencia de Mirtha

El dato que más da que hablar es el de Mirtha Legrand. 4.2 puntos para un programa de magazine en sábado a la noche, compitiendo contra el reality más fuerte de la televisión argentina, es un número que pocos hubiesen apostado. La diva volvió a demostrar que su audiencia es fiel, cautiva y difícil de robar.

Esta semana además la mesa de Mirtha fue noticia por partida doble: por el llanto de Belén Francese al hablar del caso del nene Ángel López de Comodoro Rivadavia, y por un cruce con el periodista Reynaldo Sietecase que sorprendió a propios y extraños. Contenido que genera conversación antes, durante y después del programa.

Dos realidades en la misma noche

El sábado dejó en evidencia algo que viene pasando hace tiempo en la televisión argentina: el modelo del reality de convivencia ya no genera el mismo fervor que antes, mientras que los formatos clásicos bien conducidos siguen encontrando su público. Gran Hermano sigue adelante, pero la distancia entre él y el resto ya no es lo que era.