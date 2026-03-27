Marcela Feudale se hartó y contó en vivo lo peor de Luis Caputo: "Todas"

Marcela Feudale se hartó y contó en vivo lo peor de Luis Caputo.

En vivo por Duro de Domar, por C5N, el conductor Pablo Duggan y la panelista Marcela Feudale apuntaron sin filtros contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos comunicadores analizaron la postura del Gobierno nacional frente a la recesión y desarmaron el relato oficial sobre la situación financiera del país.

El periodista inició su descargo con una fuerte crítica hacia la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. Para el conductor, la gestión actual repite fórmulas del pasado al responsabilizar a la prensa por el malestar social. "Capaz que lo que está molestando acá es la realidad. Todos conocemos en la Argentina, con tantos gobiernos que han fracasado, el manual del gobierno fracasado cuando le está yendo mal es decir que el problema son los medios que inventan que la gente está mal", describió.

Esa reflexión inicial desató la inmediata reacción de su compañera de equipo. "Lo escuché toda mi vida y estoy harta", confesó la histórica locutora con indignación. Lejos de suavizar sus palabras, la figura televisiva profundizó su análisis sobre las responsabilidades políticas e históricas de la crisis. "Aparte, uno que que conoce un poquito de historia, siempre los golpes han venido desde el mismo lado, no vienen de otro lugar", alertó.

Ante esta intervención, Duggan retomó la palabra para remarcar la negación del titular del Palacio de Hacienda sobre la gravedad del panorama económico. "Él dice que no está mal la economía. Dice que somos nosotros que inventamos que la gente está mal", subrayó.

Marcela Feudale se hartó y contó en vivo lo peor de Luis Caputo.

Las deudas de los argentinos

Como cierre definitivo, la panelista ubicó el foco del conflicto en la absoluta falta de recursos de los trabajadores. "La gente lo que está tratando es de pelear para llegar a fin de mes. Entonces, no sé de qué operación habla. La gente los opera...", ironizó. Para coronar su postura, aportó un dato alarmante que refleja el colapso del consumo: "Todas las encuestas dan que la gente no puede pagar ni siquiera los créditos de la billetera virtual".