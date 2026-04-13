La nueva crítica de Mirtha Legrand a Javier Milei.

Este último sábado 11 de abril se emitió un nuevo programa de La Noche de Mirtha, el histórico ciclo conducido por Mirtha Legrand. La Chiqui tuvo invitados de gran calibre, con los cuáles hablar de los acontecimientos más recientes que impactaron en la sociedad argentina: Belén Francese, Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey. Cada uno de ellos brindó su respectiva reflexión sobre la actualidad, así como también habló de su trayectoria personal y su presente profesional.

Uno de los temas que se tocó, aunque es realidad siempre una personalidad que se trae a colación en cada cena con estrella, es el desempeño de Javier Milei como presidente. Algunos de sus invitados lo elogian, aunque muchos otros lo critican seriamente, tanto por su manejo de la economía y los indices que preocupan cada vez más a la población, como por los escándalos en los que se vio envuelto tanto él como muchos de sus funcionarios. Sin ir más lejos, la propia presentadora lanzó un comentario sobre el jefe de gobierno en la última emisión.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 11 de abril.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre Javier Milei?

En determinado momento, Sietecase le preguntó a Mirtha si "al presidente Milei lo volvió a invitar", teniendo en cuenta que ya había sido partícipe en el pasado. "No, estuvo dos veces", rememoró la mujer que el 23 de febrero cumplió 99 años. "Sería buena una entrevista suya", le sugirió el periodista.

A colación de ello, La Chiqui recordó que "una de las veces dije 'ellos son raros'" y procedió a reirse, haciendo alusión a la ocasión en que tanto el primer mandatario como su por entonces pareja, Fátima Florez, fueron los únicos comensales que recibió. "Estaba uno de un lado y otro del otro", concluyó aún entre risas, haciendo hincapié en las peculiaridades de ambos.