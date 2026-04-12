La advertencia de Mirtha Legrand y Baby Etchecopar a Milei: "Atención"

La advertencia de Mirtha Legrand y Baby Etchecopar a Javier Milei.

Este último sábado 11 de abril tuvo lugar una nueva emisión de La Noche de Mirtha, el histórico programa conducido por Mirtha Legrad. La Chiqui contó con Belén Francese, Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey como invitados, con los cuáles habló de diferentes temas: desde la trayectoria personal de cada uno hasta su presente profesional, pasando por sus respectivos análisis sobre la sociedad argentina de hoy en día.

Con relación a esto último, Baby Etchecopar dejó una lectura bastante profunda sobre uno de los flagelos que hoy se están agravando en el país: el hambre que atraviesan muchos habitantes en un suelo que tanto aporta en materia de comida al resto del mundo (desde trigo o maiz hasta carne vacuna). Y a esto suscribió Mirtha, con una advertencia al oficialismo.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa de este sábado 11 de abril.

La advertencia de Baby Etchecopar y Mirtha Legrand a Milei

En determinado momento, Baby le apuntó al "95% de los periodistas corruptos que dicen que no hay hambre" y, tras esto, contó una experiencia personal. "Yo digo que hay hambre, lo veo. A mí me manda una panadería a la radio bandejas de sandwich, yo llevo a veces al canal y lo reparto a la gente que pasa con los carros. El otro día pasó un señor y me dijo '¿no tenés algo para que coma?', le digo 'espera', fui al auto y bajé una bandeja. Se puso a llorar, se arrodilló y le agradecía a Dios".

"Ningún tipo puede tener soberbia en un país donde la gente se muere de hambre, en un país que tenemos vacas, trigo, maíz. Ahora venden el agua. Chicos, no me gusta esto", confesó el periodista, visiblemente conmocionado por la realidad que atraviesa a muchos. A sus palabras suscribió la propia conductora, quien lanzó una advertencia: "Atención cuando el país pasa hambre, eh. Atención con eso".