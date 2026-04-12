Mirtha Legrand llevó adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha este último sábado 11 de abril por la noche, con invitados más que especiales: Belén Francese, Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey. Allí hablar de diferentes temáticas, ya sea de su trayectoria personal como su presente profesional, incluyendo desde luego cómo observan a la sociedad argentina hoy en día.
En ese sentido, Mariana Brey expuso su pensamiento sobre la gestión de Javier Milei y los últimos escándalos en los que se vio involucrado, incluyendo el retiro de acreditaciones a varios periodistas para ingresar a Casa Rosada, privándolos de participar de las conferencias de prensa. Allí, hizo un análisis que sorprendió a todos los presentes, quienes la cruzaron por sus declaraciones.
¿Qué dijo Mariana Brey en La Noche de Mirtha?
En determinado momento, Mariana Brey expuso que Mile tiene "tratos, o palabras concretas, o una manera de dirigirse al periodista o a la gente en general, que yo no comparto" pero que, sin embargo, "el periodismo cambió, o la manera de decir, de chequear la información", alegando que hay "demasiadas fake news" y que "el periodista no es el mismo de antes".
Tras esta primera aseveración, Sietecase la cruzó: "Está bien, pero se enoja con la información, no con la fake news". Sin embargo, su interlocutora prosiguió: "Hay un periodismo, que no es todo y por eso me molesta cuando se pone a todos en la misma bolsa, muy decadente; que no chequea información y que instala fake news".
"No, no, pará, pará", le frenó el carro Baby Etchecopar, mientras que Sietecase insistió: "El presidente se enoja con el buen periodismo, no con el mal periodismo". Ante el bullicio que se armó con esto, la conductora tomó la palabra y se dirigió al rosarino: "¿El presidente cómo?". "Al presidente le molesta Alconada Mon, no es que lo molesta un streamer que usa información falsa", concluyó este.