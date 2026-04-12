El comentario de Mariana Brey que indignó a todos en lo de Mirtha Legrand: "¿Cómo?"

Mirtha Legrand llevó adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha este último sábado 11 de abril por la noche, con invitados más que especiales: Belén Francese, Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey. Allí hablar de diferentes temáticas, ya sea de su trayectoria personal como su presente profesional, incluyendo desde luego cómo observan a la sociedad argentina hoy en día.

En ese sentido, Mariana Brey expuso su pensamiento sobre la gestión de Javier Milei y los últimos escándalos en los que se vio involucrado, incluyendo el retiro de acreditaciones a varios periodistas para ingresar a Casa Rosada, privándolos de participar de las conferencias de prensa. Allí, hizo un análisis que sorprendió a todos los presentes, quienes la cruzaron por sus declaraciones.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 11 de abril.

¿Qué dijo Mariana Brey en La Noche de Mirtha?

En determinado momento, Mariana Brey expuso que Mile tiene "tratos, o palabras concretas, o una manera de dirigirse al periodista o a la gente en general, que yo no comparto" pero que, sin embargo, "el periodismo cambió, o la manera de decir, de chequear la información", alegando que hay "demasiadas fake news" y que "el periodista no es el mismo de antes".

Tras esta primera aseveración, Sietecase la cruzó: "Está bien, pero se enoja con la información, no con la fake news". Sin embargo, su interlocutora prosiguió: "Hay un periodismo, que no es todo y por eso me molesta cuando se pone a todos en la misma bolsa, muy decadente; que no chequea información y que instala fake news".

"No, no, pará, pará", le frenó el carro Baby Etchecopar, mientras que Sietecase insistió: "El presidente se enoja con el buen periodismo, no con el mal periodismo". Ante el bullicio que se armó con esto, la conductora tomó la palabra y se dirigió al rosarino: "¿El presidente cómo?". "Al presidente le molesta Alconada Mon, no es que lo molesta un streamer que usa información falsa", concluyó este.