Golpe inesperado en El Trece por la llegada de Mirtha Legrand a Telefe: los motivos

Mirtha Legrand estará en Telefe en la brevedad.

En la televisión argentina hay movimientos que no pasan desapercibidos. Y cuando el nombre en cuestión es Mirtha Legrand, el impacto es inmediato. Esta vez, el sacudón llegó directo a El Trece, que observa con atención, y algo de incomodidad, el desembarco de su histórica figura en la pantalla de Telefe.

Mirtha Legrand a Telefe

La información la soltó Carlos Monti en su programa por la TV Pública, y no tardó en replicarse por todos lados: Mirtha estará el próximo 26 de abril en Telefe.

¿El motivo? Su presencia en los Martín Fierro de la Moda, evento que este año será transmitido por el canal de las pelotas. La diva de los almuerzos estará presente en esta entrega de premios que será transmitida por el canal de las pelotas.

A simple vista, podría parecer una participación aislada. Un evento, una invitación, una noche especial. Pero en el mundo de la TV, nada es tan inocente. Porque ver a Mirtha, cara histórica de El Trece, en la vereda de enfrente tiene un peso simbólico que no pasa desapercibido.

En los pasillos de Constitución toman nota. No es un pase definitivo, ni mucho menos. Pero sí una señal de que las fronteras entre canales ya no son tan rígidas como antes. Y cuando se trata de una figura como la “Chiqui”, cada aparición cuenta.

Mirtha Legrand estará en Telefe para sus 100 años

Pero lo más fuerte no termina ahí. Según el propio Monti, este movimiento podría ser apenas un anticipo de algo mucho más grande. Porque Mirtha tendría previsto celebrar sus 100 años… en Telefe. Sí, un evento histórico que marcaría un antes y un después en la televisión argentina.

La posibilidad ya genera todo tipo de especulaciones. ¿Será un especial único? ¿Un ciclo temporal? ¿Un homenaje a la altura de su carrera? Por ahora, no hay detalles confirmados, pero la sola idea alcanza para sacudir el tablero.

Mirtha Legrand celebraría sus 100 años en Telefe.

Mientras tanto, en El Trece el tema no es menor. Mirtha es una de sus figuras más emblemáticas, y cualquier acercamiento a otro canal genera ruido. Aunque en público nadie lo diga, el movimiento no pasa inadvertido.

Del lado de Telefe, en cambio, el escenario es otro. Sumar a Mirtha, aunque sea por una noche, es un golpe de efecto. Y pensar en tenerla para un evento tan icónico como sus 100 años, directamente juega en otra liga.