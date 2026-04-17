La insólita defensa de Luis Majul y el pelado Trebucq al consumo de carne de burro.

La crisis económica está azotando de manera severa a las familias argentinas, a tal punto que modificó los consumos de muchas de ellas. El más duro es el relacionado a los alimentos, sobre todo teniendo en cuenta la enorme diferencia de precios entre la carne vacuna y la de otros animales, no tan ortodoxos o comunes pero de menor valor.

En ese sentido, tuvo gran repercusión durante la semana la noticia de una carnicería que estaba vendiendo carne de burro, algo llamativo para muchos. Sin embargo, a pesar de que pueda resultar peculiar, la vendedora explicó que se agotó rápidamente. Tanto este fenómeno como el debate sobre las cuasas que llevaron a esto fueron analizados por los diferentes programas políticos, incluyendo el que Esteban Trebucq y Luis Majul tienen en LN+, donde realizaron un móvil para mostrar cómo es que se come esta proteína exótica.

Esteban Trebucq defendió el consumo de carne en LN+.

La insólita defensa al consumo de carne de burro en el programa de Trebucq y Majul

Durante el mencionado móvil, que se llevó a cabo en una parrilla en Trelew, desde el programa buscaron resaltar cómo se veía el corte en cuestión y lo "apetitoso" que resultaba a la vista, aún cuando su consumo está ligado a una crisis económica, siendo síntoma de ella.

"Yo entro ahí como loco eh, yo le entro como testigo de jehova al timbre eh", expuso el "pelado" Trebucq, quien prosiguió: "Pedile que pinche la carne, a ver". La mujer presente en el lugar sumó: "Hasta ahora los que probaron dicen que está buenísimo, que tiene poca grasa, un poquito aceitoso, lo comparan con otros cortes. Yo tuve la posibilidad en la semana de ir a la carnicería donde se hizo el lanzamiento, la venta de este carne, cualquier corte por $7.500".