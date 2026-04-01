Guerra en Telefe: la movida de Santiago Del Moro contra el programa de Robertito Funes

Del Moro le jugó feo a Robertito Funes.

En Telefe no todo es armonía detrás de Gran Hermano. Mientras el reality pelea por trepar en el rating, en las últimas horas salió a la luz una interna que tiene como protagonistas a dos de sus caras visibles y que ya empieza a generar ruido dentro del canal.

La pelea entre Del Moro y Robertito Funes Ugarte

El foco del conflicto apunta a Santiago del Moro y Robertito Funes Ugarte. Según trascendió, una serie de decisiones vinculadas a la programación habría desatado tensiones entre ambos, especialmente por el rendimiento de La Noche de los Ex.

La información fue revelada en el ciclo Ya fue Todo (Jotax Digital), donde el periodista Santiago Sposato contó detalles de lo que estaría ocurriendo puertas adentro. Todo se habría iniciado cuando Telefe evaluó ubicar el programa de Robertito en una franja estratégica, nada menos que después de un partido de la Selección Argentina.

Esa decisión, que podía potenciar el rating del ciclo, no habría caído del todo bien en el entorno de Del Moro. “No le habría gustado que el programa de Robertito midiera más que el resto de los ciclos de Gran Hermano que él conduce durante la semana”, explicó Sposato.

A partir de ahí, según el relato, se habría activado una serie de cambios que terminaron modificando la grilla. “Sonó el teléfono y alguien de la programación escuchó el planteo del conductor y decidió mover las piezas”, agregó el periodista, en referencia a la reubicación del programa.

El resultado fue un “manoseo” en el horario de La Noche de los Ex, que primero fue corrido, luego reprogramado y terminó generando malestar en su conductor. “Lo pasaron a viernes, después a sábados… y eso habría enojado a Robertito”, detalló.

Movieron el programa de Robertito Funes.

La tensión no quedaría solo en lo televisivo. Según trascendió, uno de los focos del conflicto estaría directamente vinculado a la relación entre ambos conductores, con pases de factura que ya empezaron a circular en el ambiente.

Por ahora, desde el canal no hubo declaraciones oficiales. Pero lo cierto es que, detrás del fenómeno de Gran Hermano, empieza a asomar una interna que promete seguir dando que hablar.