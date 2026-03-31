Una figura histórica de Telefe se pudrió y humilló a Milei en vivo: "Antes de votarlo me corto los dedos"

Una figura histórica de Telefe se pudrió y humilló a Milei en vivo.

En una reciente entrevista en el canal de streaming Blender, una histórica figura de Telefe apuntó sin filtros contra el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri.

La destacada actriz Nancy Dupláa, protagonista de éxitos imborrables de la pantalla chica como Verano del '98, Graduados y La Leona, rompió el silencio y expuso su profundo rechazo hacia los líderes actuales con frases letales.

Con su habitual frontalidad, la estrella descartó de plano cualquier posible apoyo electoral hacia esos espacios. Su postura indeclinable quedó más que clara frente a los micrófonos. "Me corto los dedos antes de votar a Macri o a Milei", disparó.

El desastre económico

Para fundamentar su enojo, la artista analizó el impacto histórico de sus mandatos y responsabilizó al fundador del PRO por el inicio de la actual crisis. "Ninguno de los dos. Son, para mí, sobre todo Macri es el primer gran hacedor del desastre económico en el que empezamos a estar en ese momento", sentenció.

Nancy Duplaá se pudrió y humilló a Milei en vivo

Acto seguido, la invitada detalló el daño social de las recientes medidas ejecutadas por el líder de La Libertad Avanza. "Fue empeorando las cosas, las hizo un poco más rápido. Hay una idea en la proyección clara de lo que se quiere, está claro, y son capaces de hacer cualquier cosa para lograrlo. El tema es que en el medio está quedando gente de nuevo cayéndose del sistema de una manera espantosa", lamentó y sentenció: "Así que no puedo votar a ninguno de los dos".