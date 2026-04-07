Gran Hermano Generación Dorada: quién fue la séptima eliminada

Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado hoy lunes 6 de abril.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo hoy, lunes 6 de abril, a su séptimo eliminado de la temporada. Jessica "La Maciel", Lola Tomaszewski, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello y Yisela "Yipio" Pintos fueron los participantes que quedaban aún en placa, por lo que para uno de ellos concluyó el juego tras apenas un mes y medio.

Uno a uno, Santiago Del Moro fue bajando de placa a los que más votos recibieron (luego de un sufragio telefónico que fue, cabe señalar, negativo en esta ocasión). Finalmente, enseñó quién fue la persona más votada por el público, generando su salida de la casa.

¿Quién quedó eliminado en Gran Hermano Generación Dorada?

La persona que "el supremo" (el público) decidió que abandone la casa fue Cinzia Francischiello. La pareja del futbolista Dylan Gissi recibió más votos negativos (54%) que Yisela "Yipio" Pintos, que obtuvo un 46%. Antes se salvaron La Maciel (6,8% entre cinco), Zilli (17,6% entre cuatro) y Lola (26,5% entre tres).

Cinzia fue la séptima eliminada de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, Cinzia se suma a la lista de eliminados de esta temporada junto a Gabriel Lucero, Tomás Riguera, Carla "Carlota" Bigiliani, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios y Franco Poggio. También abandonaron la casa Divina Gloria (por motivos médicos), Carmiña Masi (expulsada por un acto racista) y Mavinga. La salida de la primera devino en el ingreso de Carlota, mientras que la segunda fue reeplazada por Jessica Maciel (más conocida como La Maciel) y la tercera, en tanto, fue suplantada por Tamara Paganini.