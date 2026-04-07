Conmoción en Telefe: el accidente que sufrió una de sus figuras en vivo

Gran Hermano Generación Dorada está en pleno desarrollo, siendo la gran apuesta de Telefe para el prime time de la televisión argentina. Para poder concentrar la mayor cantidad de rating posible, apostaron por diferentes figuras: desde futbolistas como Brian Sarmiento hasta influencers como "Titi" Tcherkaski, pasando por exparticipantes de las anteriores ediciones (Emanuel Di Gioia, Eduardo Carrera, Solange "Sol" Abraham y la flamante reemplazante de Mavinga, Tamara Paganini).

Sin embargo, muchos coincidirán en que la personalidad más conocida es Andrea del Boca. La actriz; cantante; directora y productora se animó al desafío que supone la casa más famosa del país, un reto que no solo es estratégico y mental, sino también hasta físico. Esto último lo comprobó de primera mano, al haber tenido que ser evacuada para un control médico y sufrir en horas de la tarde de este lunes 6 de abril una durísima caída, la cual obligó la asistencia de médicos.

¿Qué pasó con Andrea del Boca?

En un video que circuló por las redes sociales, se puede observar como Andrea avanzaba por la cocina y, al llegar cerca de los hornos, resbaló hacia adelante. Producto de la caída no solo impactó con la rodilla en el suelo, sino que además su rostro golpeó la pared.

Andrea del Boca sufrió una durísima ca

Lo ocurrido preocupó a todos los participantes que se encontraban cerca de ella, quienes rápidamente la asistieron para que pueda recomponerse, aunque al final tuvo que interceder un equipo médico. La intervención no quedó registrado en las cámaras, ya que cortaron la señal tras lo acontenido, sino que fue informado por Santiago Del Moro a través de su Instagram.

El conductor no brindó más detalles respecto a la salud de la jugadora, aunque se espera que en la emisión de esta noche (una gala de eliminación que promete emociones diversas) haya algún comunicado al respecto al aire, o bien se pueda apreciar a Andrea del Boca en buen estado y lo que pasó quede en un simple susto.