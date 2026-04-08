El Turco Asís adelantó quiénes serán los 4 candidatos del peronismo en 2027

Jorge Asís dio sus cuatro candidatos del peronismo.

En la política argentina hay frases que duran un rato y otras que se convierten en diagnóstico. Esta vez, el que agitó el avispero fue el Turco Asís, que no solo salió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei, sino que además se animó a hacer futurología pesada: tiró nombres y dejó entrever quiénes serían los cuatro candidatos del peronismo para 2027.

El diágnostico de Asís sobre el gobierno

Todo arrancó con una definición que ya circula como pólvora: para Asís, el gobierno es “un pan de manteca en el asfalto del mediodía de enero”. Traducido a su idioma, significa que se está derritiendo más rápido de lo que muchos imaginaban. Y no lo dijo al pasar. Lo sostuvo en una charla extensa con Jorge Fontevecchia, donde dejó en claro que, para él, la fragilidad del oficialismo es cada vez más evidente.

“El gobierno de consultores se derrite”, insistió, apuntando a los escándalos que, según su mirada, vienen erosionando la gestión. Pero el golpe más fuerte fue otro: aseguró que incluso los logros políticos, que hasta ahora eran el principal capital de Milei, empiezan a mostrar fisuras.

En ese contexto, Asís desarmó uno de los relatos más repetidos del oficialismo: que no hay oposición. Para el Turco, eso es puro verso. Y para demostrarlo, puso sobre la mesa un dato que sacudió al peronismo: ya habría cuatro nombres en carrera pensando en 2027.

¿Quiénes son los cuatro candidatos del peronismo para el 2027?

Axel Kicillof aparece como el principal referente, consolidado desde la provincia de Buenos Aires. Pero no está solo. También mencionó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y a un viejo conocido de las grandes ligas: Sergio Massa, a quien describió como alguien que todavía “tiene una bala en la recámara”.

La jugada no es menor. Porque implica que el peronismo, lejos de estar en retirada, ya está ordenando sus fichas para volver a competir con fuerza. Una lectura que, puertas adentro, genera tanto expectativa como tensión entre los distintos sectores.

Los cuatro candidatos del peronismo según el Turco Asís.

Pero Asís no se quedó ahí. También miró el tablero del otro lado y lanzó una advertencia que incomoda al oficialismo. Según su visión, Victoria Villarruel podría construir una alternativa propia desde la derecha nacionalista, capaz incluso de seducir a sectores peronistas. Un escenario que, de concretarse, complicaría seriamente una eventual reelección de Milei.

Y como si faltara algo, sumó otro condimento: Mauricio Macri y Patricia Bullrich siguen en carrera. Especialmente Bullrich, a quien el Turco le adjudica una ambición clara. “No se confundan”, deslizó, dejando entrever que no se conformaría con un rol secundario si ve una oportunidad real.