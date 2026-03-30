El Turco Asís reveló cuál es la jugada que le salió “absolutamente bien” a Milei en medio de la crisis: “Se la jugó”.

En Blender, el analista político Jorge "El Turco" Asís y el conductor Tomás Rebord protagonizaron un profundo debate sobre la estrategia diplomática del gobierno de Javier Milei y su vínculo con Donald Trump.

"¿Por qué se metieron así? Tan a cabeza de termo, tan 'vamos', 'dale'", preguntó Rebord. Ante esta duda, el invitado diferenció el escenario previo del presente adverso. "Me parece que acá se equivocó. El problema es que a Trump le va mal. Milei acertó en su apuesta por Trump cuando no era presidente todavía y Trump estaba en campaña electoral", aclaró el analista.

Para sostener su teoría, el escritor recordó los primeros pasos del jefe de Estado en el plano global. Allí, detalló la excursión norteamericana junto a la secretaria general de la Presidencia. "No te olvides que se fue con la señora Karina, El Jefe, la hermana protectora, a una kermesse de la CPAC nada más que para sacarse la primera foto con Donald Trump", repasó. "Se la jugó", acotó Rebord, a lo que Asís señaló: "Se la jugó y le salió absolutamente bien. Como te digo que Trump no podía dejarlo solo a Milei, porque en ese momento Milei era su único aliado en este rincón del mundo".

Sin embargo, el panorama de hoy expone una realidad muy distinta para la gestión de La Libertad Avanza. El exembajador advirtió sobre la pérdida de exclusividad en la región y el desgaste de su principal socio estratégico. "Hoy ya no es más su único aliado, hoy tiene varios que también pueden estar en etapa de los medios", alertó.

El Turco Asís reveló cuál es la jugada que le salió “absolutamente bien” a Milei en medio de la crisis: “Se la jugó”.

El mal momento de Trump

Finalmente, expuso el ocaso del referente conservador en su propio territorio. "Bueno, y no le va bien a Trump, no le va bien porque se metió en algo que tiene resistencia en la propia sociedad americana", concluyó el experto, a lo que su interlocutor remató: "En su propia base".