El pedido de un ciudadano que enmudeció a todos en La Nación Más: "Cristina"

El pedido de un ciudadano que enmudeció a todos en La Nación Más.

El brutal ajuste sobre el servicio de pasajeros genera un enorme malestar en las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por el constante aumento del combustible, las empresas de colectivos decidieron reducir la frecuencia de las unidades y trasladarse resulta una verdadera odisea.

En ese difícil contexto, las cámaras de La Nación Más salieron a recorrer las paradas para dialogar con los usuarios, pero se encontraron con un testimonio impensado. Un ciudadano descolocó al cronista en pleno vivo y clamó por el regreso de Cristina Kirchner.

El sorpresivo episodio ocurrió durante la primera mañana, cuando el enviado del canal intentaba reflejar la resignación popular ante las interminables filas. Con el micrófono en mano, el reportero abordó a un hombre para consultar sobre su dura rutina diaria. "¿Vas a trabajar?", preguntó el periodista. Lejos de ocultar su cansancio, el trabajador relató su extenso recorrido interurbano: "Sí, no me queda otra. Tengo que ir hasta Tigre".

El pedido por Cristina

Ante semejante distancia por recorrer, el notero quiso profundizar en el sacrificio del usuario e indagó por su horario de retorno al hogar. "A las 8, 9", respondió el entrevistado. Para empatizar con la realidad del pasajero, el comunicador resaltó el inmenso esfuerzo de su extensa jornada: "O sea, todo el día laburando. Y más viajando".

El pedido de un ciudadano que enmudeció a todos en La Nación Más.

Esa simple frase bastó para desatar la bronca acumulada del vecino contra las actuales políticas económicas de la Casa Rosada. Sin dudarlo un segundo y frente a las cámaras de una señal afín al Gobierno libertario, el hombre lanzó un grito letal para expresar su rotundo rechazo al ajuste: "¡Volvé, Cristina!".