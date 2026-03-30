El manotazo de ahogado de Telefe para levantar el rating de Gran Hermano: "Vuelve ella"

La decisión de Gran Hermano para mejorar el bajo rating.

En medio de la caída en los números de rating y de una temporada atravesada por polémicas y cambios inesperados, Telefe apuesta al regreso de una figura histórica para revitalizar Gran Hermano Generación Dorada que no deja de tener abandonos y contratiempos que lo hacen readaptarse cada día.

A través de una foto en redes sociales, Santiago del Moro confirmó oficialmente el reingreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano, tras la salida abrupta y voluntaria de Jenny Mavinga quien decidió abandonar el juego.

El comunicado de Santiago del Moro en sus redes sociales.

Este lunes 30 de marzo se realiza una nueva gala de eliminación que, además, tendrá el ingreso de una participante que promete alterar el equilibrio dentro de la casa. "Hoy 22.15 ¡vuelve 'ELLA' a su casa! ¡Y vuelve por todo!". Luego agregó: "Bienvenida Tamara", desatando una verdadera revolución entre los fanáticos del ciclo.

El anuncio puso fin a días de especulaciones sobre quién ocuparía el lugar vacante. En redes sociales circulaban distintos nombres, desde figuras mediáticas hasta exjugadoras recientes. Finalmente, el canal decidió apostar por una cara ya conocida y traer nuevamente a una de las participantes más recordadas de la historia del formato.

¿Quién fue Tamara Paganini en Gran Hermano?

Fe una de las grandes protagonistas de la primera edición argentina de Gran Hermano, emitida en 2001. Permaneció 112 días en competencia y logró llegar a la final, donde obtuvo el segundo puesto detrás de Marcelo Corazza pero consagrándose como una de las figuras más recordadas por el público. Con este movimiento, Telefe apuesta a recuperar el interés del público apelando a la memoria emotiva del reality.