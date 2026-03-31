Duggan explicó por qué Kicillof le está salvando el Gobierno a Milei.

La Justicia de Estados Unidos anuló este viernes 27 de marzo la condena contra Argentina por el caso YPF, lo cual evita que el país tenga que abonar al corto plazo unos 16.000 millones de dólares. Así lo determinó la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York, tomando como argumento base que la ley de nacionalización de la empresa está por encima de los reclamos que puedan efectuar los accionistas de YPF.

Esto generó enorme repercusión en el país, con un discurso dividido entre el oficialismo y la oposición. Mientras que desde el Gobierno se jactaron de haber resuelto un "problema" originado por Áxel Kiciloff, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires expresó que finalmente la Justicia le dio la razón respecto al proceso de estatización de YPF que llevó adelante, severamente cuestionada por el ala conservadora pero que hoy resulta clave incluso para el modelo económico que lleva adelante el jefe de estado.

Axel Kiciloff fue quien llevó adelante la estatización de YPF.

Precisamente esto último fue expuesto en Duro de Domar, el programa que Pablo Duggan conduce en C5N. Allí, el reconocido periodista y su equipo dejaron a las claras lo beneficiado que resulta Milei tras este fallo y cómo el tiempo le dio la razón a la determinación del exministro de Economía.

¿Qué dijeron en Duro de Domar sobre la anulación de la condena por el caso YPF?

Rosalía Constatino, panelista del ciclo y la de mayor experiencia en materia económica, señaló: "El 70% de nuestro petróleo es Vaca Muerta. Si el desarrollo de Vaca Muerta no lo hubiéramos tenidos, hoy estaríamos importando petróleo a 105 dólares. No hay cálculo alguno con la riqueza que genera Vaca Muerta".

A esto suscribió Duggan, quien sumó: "En vez de insultarlo a Kiciloff tendría que estar lamiéndole los pies Milei. De verdad, porque es lo que le permite hoy que no se le vaya a pique el gobierno".