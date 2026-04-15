Conmoción en A24: le robaron en vivo al movilero y la persecución quedó grabada

Conmoción en A24 por el robo perpetrado a uno de sus movileros.

Un momento de enorme tensión se vivió este miércoles 15 de abril por la mañana en la pantalla de A24. Mientras Diego Lewen, reconocido periodista del canal, realizaba un móvil en Dock Sud para mostrar cómo quedó la zona tras las inundaciones producto de las fuertes lluvias acaecidas anoche. Sin embargo, en medio de su recorrido, tomaron conocimiento de que les habían sustraído elementos de trabajo luego de que rompieran la ventanilla del auto en que se trasladaron a la localidad.

"Estábamos cubriendo las inundaciones acá en Dock Sud y, cuando estábamos volviendo, nos encontramos con la ventanilla rota del auto, la parte de atrás baja. Revolvieron absolutamente todo el auto, se llevaron nuestras pertenencias, las cosas personales, equipos, la rueda de auxilio también. Se llevaron todo eso", relató con evidente angustia el trabajador de prensa.

El ladrón apareció y la persecución quedó grabada

Una vez que terminó de contar como fue la secuencia, Lewen divisó a uno de los presuntos ladrones cargando un trípode y su mochila. Rápidamente le gritó y empezó a perseguirlo, mientras este se dio a la fuga. "¡Vení, loco! ¡Ey! ¡Vení acá! Mirá, se llevan el trípode, están corriendo con el trípode. ¡Es increíble! ¡Qué vergüenza esto! Están con capuchas. ¡Vení acá, chorro! ¡Vení acá! Mirá, ese tiene mi mochila. ¡Vení, hijo de puta!", expuso el periodista mientras intentaba alcanzar al delincuente.

Cuando el atracador pasó por al lado de una garita de la Policía, Lewen se detuvo indignado por la inacción de los oficiales a pesar de que desde hacía dos o tres cuadras venía advirtiendo de su presencia. "¡Ey, maestro! ¿No viste a los chorros corriendo? ¡Estamos gritando!", expuso indignado. "Y no sé dónde se fueron", respondió a la presunta pregunta del policía, quien le habría consultado en qué dirección se marchó el ladrón.