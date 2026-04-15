Baby Etchecopar terminó de darse vuelta y dijo en vivo lo que piensa sobre Caputo: "Pelotu..."

Baby Etchecopar terminó de darse vuelta y dijo en vivo lo que piensa sobre Caputo.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar apuntó sin filtros contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y expuso su total desconexión con la dura realidad de los trabajadores. Acto seguido, el periodista le dejó un contundente mensaje al presidente Javier Milei sobre las verdaderas causas de la inflación.

El editorial comenzó con una fuerte burla hacia los recientes dichos del titular del Palacio de Hacienda. "Dice tantas pelotudeces. Empezó cuando él dijo que se compraba la ropa afuera, después dijo que si juntaban tres meses de sueldo te comprabas una moto", relató en A24.

Para graficar el absurdo de ese cálculo oficial, lanzó una ironía letal sobre la supervivencia diaria: "Claro, no morfás, no te vestís, no te cepillás los dientes, no cagás, no hacés nada. Juntás toda la plata y te comprás una Zanellita". Tras repasar esas polémicas frases, el comunicador desestimó la última promesa del funcionario libertario: "Hoy dijo que los 18 meses que vienen son 18 meses que no lo vamos a poder creer".

Baby Etchecopar terminó de darse vuelta y dijo en vivo lo que piensa sobre Caputo.

El mensaje para Milei

Luego, el conductor se dirigió a Javier Milei para analizar el constante salto en las góndolas. "Chicos, estoy asustado", confesó ante su audiencia. Al evaluar los motivos del caos económico, elaboró su propia hipótesis y responsabilizó a la Casa Rosada. "Maestro, esta inflación es la falta de seguridad que da el Gobierno. Cuando usted promete un número y no se da, el tipo que vende chicles dice 'ponele un mango más por las dudas'", sentenció.

Finalmente, Etchecopar cuestionó la nula resistencia de la sociedad frente a los abusos comerciales. "Todo el país empieza a subir, porque nadie regula nada. Pero el que menos regula en la Argentina es el ciudadano que consume", criticó. "No entiendo por qué, en otros lugares del mundo, si vos subís los chicles de un peso a 1,2, nadie come chicle. No nos importan los centavos", cerró.