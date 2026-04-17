Baby Etchecopar se pudrió y contó lo que muchos sospechaban sobre el gobierno de Milei: "Espero que no"

Baby Etchecopar habló de la crisis y explotó contra el gobierno de Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar aniquiló la gestión del presidente Javier Milei y expuso el brutal deterioro en la calidad de vida de la sociedad.

El conflicto estalló al analizar la dramática pérdida del poder adquisitivo en los supermercados. "Una cosa es estar en Zambia y Burundi y naciste para revolver en la cacerola al enemigo y comértelo y otra cosa es vivir en el país de las vacas, donde estamos comiendo carne de burro", disparó frente a las cámaras. Ante la gravedad de sus propias palabras, sumó un insulto a los gritos: "¡La puta madre que los parió!".

Luego, el conductor de A24 profundizó sobre este oscuro panorama y recordó épocas de miseria extrema. "La carne de burro, mula y caballo se comía durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque ya empezaban a sacrificar hasta los perros para comer. Espero que no, pero hoy la promoción era 'carne de burro'", alertó con muchísima preocupación.

Además, lamentó el destino de estos animales: "Amén que el burro, la mula y el caballo se usaron antes para defender la Patria. Ahora para hacer hamburguesa".

Baby Etchecopar habló de la crisis y explotó contra el gobierno de Milei.

La crisis a más de dos años de la llegada de Milei

Para cerrar su editorial, la figura televisiva fulminó las falsas promesas de la Casa Rosada. "Chicos, cuando el Estado te dice lo que tenés que comer (...) pasás de los mostachole a la carne de burro, estamos muy mal", sentenció. Finalmente, reconoció su enorme frustración con el líder libertario: "Esperaba que después de dos años y medio del gobierno de Milei, hoy por lo menos todo el país comía lo que quería".