Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei está sumido en una profunda crisis y en diferentes niveles: desde la económica, con la suba del índice de inflación y el impacto que están generando los aumentos en los bolsillos de los argentinos, hasta la de imagen. Y es que los diferentes escándalos en los que se vieron envueltos tanto el jefe de estado (con el caso Libra) como varios de sus hombres y mujeres de confianza (el caso del 3% con Karina, los viajes de Adorni y los préstamos hipotecarios millonarios, entre otros) hicieron mella en la confianza de ese electorado que alguna vez optó por ellos para llevar las riendas del país.

Esto generó una oleada de críticas en los diferentes medios de comunicación, incluyendo de aquellos referentes que otrora elogiaban su política. Tal es el caso de Baby Etchecopar, quien lo reprueba en cuanta oportunidad puede debido la forma en que el mandatario se refirió en alguna oportunidad a él. En la más reciente de las ocasiones, calificó de "papelón" no haber tomado la decisión de deslindar a Adorni de su rol de jefe de gabinete y sostuvo que este hecho los desnuda como "socios" del ex vocero.

Baby Etchecopar se refirió a la gestión de Javier Milei.

¿Qué dijo Baby Etchecopar de Javier Milei?

En Basta Baby (Radio Rivadavia), el periodista expuso: "Todos me preguntan por Adorni, Adorni ya no es un tema. Adorni tiene que renunciar y chau. El Gobierno esperaba que el tema de Adorni agote, pero no agotó, cansó pero no agotó porque la gente quiere una respuesta".

En esa misma línea, aseveró que "si no renuncia Adorni, este gobierno se va a la mierda" y que "es un papelón, porque ya perdió credibilidad". "Si vos tenés un tipo sospechado en tu gobierno y lo bancás, es que vos sos socio. Dos por dos, cuatro. Corta la bocha", opinó. Finalmente, dejó en claro: "Yo no digo que Adorni sea culpable, pero al estar sospechado uno da un paso al costado y, cuando se aclara todo, vuelve".